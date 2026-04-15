L’OL n’a même pas les moyens de payer Yaremchuk

Prêté par l’Olympiakos cet hiver, Roman Yaremchuk donne satisfaction à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien se verrait bien conserver l’attaquant ukrainien la saison prochaine. Mais ses finances ne lui permettent pas de payer le montant de l’option d’achat.

En attendant la probable vente de l’Olympique Lyonnais dans les mois à venir, l’actuelle direction doit composer avec les moyens du bord. La situation financière reste préoccupante malgré la rétrogradation administrative évitée de peu grâce à la présidente Michele Kang l’été dernier. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la course à la qualification pour la Ligue des Champions n’est pas un simple bonus pour les Gones.

On parle désormais d’un véritable objectif pour cet effectif absolument pas taillé pour lutter avec l’Olympique de Marseille, le LOSC ou encore l’AS Monaco. Il faut dire que les recettes de la plus prestigieuse des compétitions européennes feraient énormément de bien. Toujours dans le rouge, les finances de l’Olympique Lyonnais ne laissent qu’une faible marge de manœuvre en vue du mercato estival. D’après une information relayée par TransferFeed, le club rhodanien espère récolter près de 140 millions d’euros grâce à des ventes de joueurs cet été. Autant dire que des éléments majeurs seront de nouveau sacrifiés, le tout sans la moindre garantie concernant leurs remplaçants.

En attaque par exemple, l’Olympique Lyonnais se verrait bien conserver l’international ukrainien Roman Yaremchuk (30 ans). L’attaquant prêté par l’Olympiakos cet hiver n’a débuté que 5 matchs sur les 10 qu’il a disputés toutes compétitions confondues (2 buts et 1 passe décisive). Un temps de jeu suffisant pour convaincre les dirigeants de tenter un transfert définitif. Mais pour le moment, les décideurs n’ont pas les moyens de payer l’option d’achat fixée à 5 millions d’euros. C’est dire à quel point l’Olympique Lyonnais doit se serrer la ceinture en espérant des jours meilleurs.