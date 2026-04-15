Yaremchuk ICONSPORT_363666_0324

L’OL n’a même pas les moyens de payer Yaremchuk

OL15 avr. , 18:30
parEric Bethsy
8
Prêté par l’Olympiakos cet hiver, Roman Yaremchuk donne satisfaction à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien se verrait bien conserver l’attaquant ukrainien la saison prochaine. Mais ses finances ne lui permettent pas de payer le montant de l’option d’achat.
En attendant la probable vente de l’Olympique Lyonnais dans les mois à venir, l’actuelle direction doit composer avec les moyens du bord. La situation financière reste préoccupante malgré la rétrogradation administrative évitée de peu grâce à la présidente Michele Kang l’été dernier. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la course à la qualification pour la Ligue des Champions n’est pas un simple bonus pour les Gones.

Lire aussi

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !L'OL est en vente, l'incroyable annonce !
Vente OL : Michele Kang « contrainte et forcée » d'acheter LyonVente OL : Michele Kang « contrainte et forcée » d'acheter Lyon
On parle désormais d’un véritable objectif pour cet effectif absolument pas taillé pour lutter avec l’Olympique de Marseille, le LOSC ou encore l’AS Monaco. Il faut dire que les recettes de la plus prestigieuse des compétitions européennes feraient énormément de bien. Toujours dans le rouge, les finances de l’Olympique Lyonnais ne laissent qu’une faible marge de manœuvre en vue du mercato estival. D’après une information relayée par TransferFeed, le club rhodanien espère récolter près de 140 millions d’euros grâce à des ventes de joueurs cet été. Autant dire que des éléments majeurs seront de nouveau sacrifiés, le tout sans la moindre garantie concernant leurs remplaçants.
En attaque par exemple, l’Olympique Lyonnais se verrait bien conserver l’international ukrainien Roman Yaremchuk (30 ans). L’attaquant prêté par l’Olympiakos cet hiver n’a débuté que 5 matchs sur les 10 qu’il a disputés toutes compétitions confondues (2 buts et 1 passe décisive). Un temps de jeu suffisant pour convaincre les dirigeants de tenter un transfert définitif. Mais pour le moment, les décideurs n’ont pas les moyens de payer l’option d’achat fixée à 5 millions d’euros. C’est dire à quel point l’Olympique Lyonnais doit se serrer la ceinture en espérant des jours meilleurs.
8
Articles Recommandés
Ekitike ICONSPORT_363888_0654
Equipe de France

EdF : Deschamps pleure la grave blessure d'Ekitike

ICONSPORT_364051_0242
Ligue 1

L1 : Le PSG et Lyon en 3 jours, Lens est fixé

Kolo Muani
PSG

Le PSG va tout perdre dans ce transfert à 30 ME

ICONSPORT_364348_0003
Ligue des Champions

Arsenal - Sporting : les compos (21h sur Canal+Foot)

Fil Info

15 avr. , 20:30
EdF : Deschamps pleure la grave blessure d'Ekitike
15 avr. , 20:18
L1 : Le PSG et Lyon en 3 jours, Lens est fixé
15 avr. , 20:00
Le PSG va tout perdre dans ce transfert à 30 ME
15 avr. , 19:57
Arsenal - Sporting : les compos (21h sur Canal+Foot)
15 avr. , 19:51
Bayern - Real : les compos (21h sur Canal+)
15 avr. , 19:30
« C’est bizarre » : L'After Foot en baisse, Daniel Riolo riposte
15 avr. , 19:14
PSG : Nuno Mendes va recevoir un traitement spécial
15 avr. , 19:07
OM : Paul Mitchell en pole pour succéder à Medhi Benatia !
15 avr. , 18:00
PL : La folle promesse de Chelsea à Liam Rosenior

Derniers commentaires

PSG : On en sait plus sur la blessure de Nuno Mendes

Ce n est pas la cheville mais le tendon d achille ... Blessure tres difficile à soigner, Kimpembe ou Lemar ne s en sont jamais remis

OM : « Très impliqué », Rodolphe Saadé annonce la couleur à Marseille

Quand rien est fait il démentira c'est logique

Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

et ta mere c est quoi? ça fini toujours en insultes dans votre camp. ptin de kassos..... je vous presente mes excuses ok. Chelsae merite la LDC. Liverpool est un monstre redouté de tous, Monaco aurait du aller en finale, le Real des galactiques n est rien face a celui d aujourd hui. Le Barça de cette année, ou meme le Messi des grandes années , n aurait pas sa place. Ou l inter s est fait volé a Glim et meritait de passer..... que dire du grand City du maitre Guardiola. equipe injouable qui devrait posseder 5 LDC. Aston Villa qui rayonne dans le monde entier, ou les joueurs sont tous courtisés par les plus grands clubs. Bref pardon le PSG est grand. tres grand !

Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

simplement que l OM a raté sa saison. voila tout. y a pas d excuses a chercher... malgré ça ils se font voler au REal avec 2 penos inexistants, et l Atalanta. main indiscutable. Sans ces erreurs enormes, l OM serait passé. mais ils n ont pas fait le taf face a Bruges. voila donc rien a dire de plus.

Indice UEFA : Le PSG sauve encore la France

Vu que tu passes ton temps à venir jeter ton venin en racontant des conneries tu ne merites pas le respect.Vous etes 2 à venir sans arret déblaterer sur le PSG, sur le Qatar, sur le président alors ne compte pas sur mon respect oui tu es une sous merde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading