Le PSG appelle ses supporters au calme

Alors trouduc, avec un oubli de penalty etvunnoubli de carton rouge on est CHAMPIOOOOOOONNS....Mais toi tu connais le foot hein ??
C'est justement ça qui est d'une profonde tristesse, tu as toute ma sollicitude. Vraiment Force a toi 👊
Il parait qu'il a laché une larme lors du dernier penalty mais nul ne pourra dire si c'était de la joie ou une profonde tristesse ;), sérieusement on va pas arrêter de lui en parler en edf j'ai hate de voir sa tronche
Tu as bien raison.
Tes félicitations, on s'en bat les roufis cloporte 😂😂🐐🐐
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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