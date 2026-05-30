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murillo

Victime d’un clash à l’OM, il accuse De Zerbi

OM30 mai , 22:00
parEric Bethsy
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Transféré à Besiktas en février dernier, Amir Murillo avait été poussé vers la sortie après un clash avec Roberto De Zerbi. Quelques mois plus tard, l’ancien latéral droit de l’Olympique de Marseille est revenu sur leur différend.
De la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à l’échec dans la course à la qualification en Ligue des Champions, la saison de l’Olympique de Marseille a été marquée par de nombreux incidents. Parmi eux, on peut notamment citer le départ soudain d’Amir Murillo. Le latéral droit n’était pas forcément le Marseillais le plus décevant. Mais le Panaméen, jugé coupable après le nul concédé face au Paris FC (2-2) le 31 janvier, s’était attiré les foudres de Roberto De Zerbi.

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L’ancien joueur d’Anderlecht avait été envoyé en équipe réserve, puis transféré quelques jours plus tard à Besiktas. Un épisode difficile à oublier pour Amir Murillo, mécontent du comportement de son ancien entraîneur. « J'ai eu quelques problèmes avec Roberto De Zerbi à Marseille, a reconnu le latéral droit interrogé par la Fifpro. Après coup, j'ai eu le sentiment qu'il m'avait manqué de respect. Suite à tout cela, je suis parti à Besiktas. Venir ici m'a permis de trouver une ambiance différente et de mieux me préparer pour la Coupe du monde. »
Si l’international panaméen n’est pas le plus grand fan du coach italien, le public du Vélodrome l’a davantage séduit. « Les supporters de Marseille et de Besiktas se ressemblent. Quand les choses vont bien, ils sont derrière vous, quand l'équipe ne va pas bien, ils sont derrière vous et vous soutiennent. Cela vous rend heureux sur le terrain et quand ils viennent au stade, vous voulez leur rendre la pareille pour ce bonheur », a confié Amir Murillo, qui garde quand même de bons souvenirs de son passage au club phocéen.
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Quelle frustration ??!!.... comment pourrais-je être Frustré vu la situation de la hOMte et des résultats du PSG ?je peux comprendre ta frustration d'entendre PSG PSG PSG dans tous les médias....le PSG est grand et vous êtes des merdes.... c'est vos propres supporters qui l'affiche dans votre baisodrome tocard 😂😂🐐🐐

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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