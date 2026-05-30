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Chaude ambiance et tension dans Paris, les CRS interviennent

Info30 mai , 22:08
parClaude Dautel
3
Dès la fin de la finale de la Ligue des champions gagnée par Paris contre Arsenal, des milliers de personnes se sont ruées dans les rues. Si l'immense majorité voulait fêter le titre parisien, cependant une minorité de voyous a obligé les CRS à intervenir.
Les autorités savaient qu'il y avait des risques que les choses dégénèrent dans Paris, quel que soit le résultat de la finale entre le PSG et Arsenal, et hélas elles avaient raison. Un peu partout dans Paris, tandis que les fans des champions d'Europe laissaient éclater leur joie, d'autres s'en prenaient au mobilier urbain, et à tout ce qui pouvait tomber sous leurs mains. Résultat, des incidents se multiplient en cette chaude soirée, et les forces de l'ordre doivent intervenir en usant des lacrymogènes pour essayer de contenir tout le monde. A noter que l'ensemble des bus ont été invités à rentrer au dépôt par la RATP en raison des « très nombreux rassemblements, pour garantir la sécurité des voyageurs et des conducteurs. »
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Derniers commentaires

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Quelle frustration ??!!.... comment pourrais-je être Frustré vu la situation de la hOMte et des résultats du PSG ?je peux comprendre ta frustration d'entendre PSG PSG PSG dans tous les médias....le PSG est grand et vous êtes des merdes.... c'est vos propres supporters qui l'affiche dans votre baisodrome tocard 😂😂🐐🐐

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Alors trouduc, avec un oubli de penalty etvunnoubli de carton rouge on est CHAMPIOOOOOOONNS....Mais toi tu connais le foot hein ??

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C'est justement ça qui est d'une profonde tristesse, tu as toute ma sollicitude. Vraiment Force a toi 👊

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Il parait qu'il a laché une larme lors du dernier penalty mais nul ne pourra dire si c'était de la joie ou une profonde tristesse ;), sérieusement on va pas arrêter de lui en parler en edf j'ai hate de voir sa tronche

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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