La C1 est déjà à Londres, Chelsea enfonce Arsenal

Battu en finale de Ligue des champions par le PSG, Arsenal a laissé ses supporters dans une immense peine ce samedi soir. La détresse des Gunners n'est pas partagée partout en Angleterre, notamment chez le rival Chelsea. Au coup de sifflet final, les Blues ont immédiatement posté un message sur leur compte X officiel. Il s'agit d'une invitation à visiter Stamford Bridge et ses nombreux trophées avec la fameuse Coupe aux grandes oreilles entre autres.

enez et visitez le foyer des trophées à Londres. Réservez votre visite à Stamford Bridge maintenant », a écrit le récent 10e de « V», a écrit le récent 10e de Premier League . Même si sa saison a été médiocre, Chelsea peut toujours se vanter d'être l'unique club londonien vainqueur de la Ligue des champions à ce jour.