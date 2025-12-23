L'OL magouille, Grégory Schneider accuse

L'OL va rapidement signer Endrick et Abdelli, et pour le journaliste de Libération c'est un scandale compte tenu de la situation financière du club de Michele Kang.

« Endrick à l’OL, Abdelli en approche... Heureusement que l'Olympique Lyonnais n'affiche pas un déficit de plus de 400 millions d'euros (en cumulé), c'eut été injuste. Là, en revanche, c'est nickel. Parfait », ironise Grégory Schneider. Pour ce dernier, il est étonnant que le club rhodanien soit aussi actif alors que la DNCG a bien failli envoyer le club en Ligue 2 l'été dernier pour des finances dans le rouge.

C'est peu dire que le journaliste de Libération a réveillé brutalement la communauté des supporters lyonnais sur les réseaux sociaux. « Je ne suis pas journaliste, mais si je vous suis bien, la "justice" consisterait donc à fermer tous les commerces déficitaires de France ? », s'étonne le très suivi compte @StadeOLHD. De son côté, Arnaud Billaudel donne, lui, une leçon d'économie à Grégory Schneider : « Parler d’un « déficit cumulé de 400 M€ » est faux. L’OL a publié une perte annuelle d'environ 200 M€ et un fort endettement. Confondre déficit et dette pour faire un chiffre choc, c’est de la confusion, pas de l'information. »

Pour Grégory Schneider, c'est mission accomplie, le journaliste adorant plus que tout nourrir ce genre de débat. Encore une fois cela fonctionne, preuve qu'il a touché un dossier sensible auprès de la communauté des supporters lyonnais.