l ol et liberation les tacles volent bas l om contre gregory schneider l equipe bafouille 63826033 45934953 347825 374564
Grégory Schneider - Libération

L'OL magouille, Grégory Schneider accuse

OL23 déc. , 11:00
parClaude Dautel
6
L'OL va rapidement signer Endrick et Abdelli, et pour le journaliste de Libération c'est un scandale compte tenu de la situation financière du club de Michele Kang.
Grégory Schneider adore appuyer là où ça fait mal. Récemment, il s'était mis à dos les supporters de l'Olympique de Marseille suite à une décision arbitrale prise lors du match contre Monaco. Mais, cette fois, ce sont les fans de l'Olympique Lyonnais qui sont remontés contre le journaliste de Libération. Objet de ce courroux sur les réseaux sociaux, le commentaire sur l'habitué de L'Equipe du Soir concernant la signature désormais proche d'Endrick à l'OL et celle probable d'Abdelli.
« Endrick à l’OL, Abdelli en approche... Heureusement que l'Olympique Lyonnais n'affiche pas un déficit de plus de 400 millions d'euros (en cumulé), c'eut été injuste. Là, en revanche, c'est nickel. Parfait », ironise Grégory Schneider. Pour ce dernier, il est étonnant que le club rhodanien soit aussi actif alors que la DNCG a bien failli envoyer le club en Ligue 2 l'été dernier pour des finances dans le rouge.
C'est peu dire que le journaliste de Libération a réveillé brutalement la communauté des supporters lyonnais sur les réseaux sociaux. « Je ne suis pas journaliste, mais si je vous suis bien, la "justice" consisterait donc à fermer tous les commerces déficitaires de France ? », s'étonne le très suivi compte @StadeOLHD. De son côté, Arnaud Billaudel donne, lui, une leçon d'économie à Grégory Schneider : « Parler d’un « déficit cumulé de 400 M€ » est faux. L’OL a publié une perte annuelle d'environ 200 M€ et un fort endettement. Confondre déficit et dette pour faire un chiffre choc, c’est de la confusion, pas de l'information. »
Pour Grégory Schneider, c'est mission accomplie, le journaliste adorant plus que tout nourrir ce genre de débat. Encore une fois cela fonctionne, preuve qu'il a touché un dossier sensible auprès de la communauté des supporters lyonnais.

Lire aussi

Abdelli à l’OL pour 1 ME, c’est validé !Abdelli à l’OL pour 1 ME, c’est validé !
Accord OL-Madrid, Endrick va signer avant Noël !Accord OL-Madrid, Endrick va signer avant Noël !
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_280647_0038
CAN 2025

CAN : Walid Acherchour annonce un drame pour l’Afrique

ICONSPORT_277692_0061
Coupe de France

Un autre match à Caen juste avant Bayeux-OM ?

ICONSPORT_278179_0224
OM

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

ICONSPORT_278593_0216
OL

OL : 3 millions pour Abdelli, son prix grimpe en flèche

Fil Info

23 déc. , 13:20
CAN : Walid Acherchour annonce un drame pour l’Afrique
23 déc. , 13:00
Un autre match à Caen juste avant Bayeux-OM ?
23 déc. , 12:40
L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme
23 déc. , 12:20
OL : 3 millions pour Abdelli, son prix grimpe en flèche
23 déc. , 12:00
Le PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour Massy
23 déc. , 11:40
Un transfert record cet hiver, l'ASSE fait une annonce
23 déc. , 11:20
L’OM accepte de vendre Hojbjerg « à un prix exorbitant »
23 déc. , 10:40
53 buts en Ligue 1, le Paris FC tente le gros coup

Derniers commentaires

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Ben c'est tout con...il suffit d'écouter McCourt quand il dit quelque chose: "projet a long terme ....." Fin de l'histoire !

L'OL magouille, Grégory Schneider accuse

mais il est débile ou quoi ?

L'OL s'offre Abdelli, l’OM enrage déjà

Au moins 😅

L'OL magouille, Grégory Schneider accuse

La plupart des 400M€ c'est de la Dette propre ...

L’OM accepte de vendre Hojbjerg « à un prix exorbitant »

C'est bien l'objectif....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading