« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Le but refusé dimanche soir à Monaco contre l'OM a fait du bruit. Jamais avare de commentaires mesurés, le journaliste de Libération pense que le club de la principauté a été lésé par François Letexier.

Décidément, pas un week-end ne se passe sans que l'arbitrage soit évoqué. Et forcément, lorsque cela concerne un club aussi immensément populaire que l'Olympique de Marseille, cela fait des vagues. Il est vrai que cette semaine, les supporters marseillais sont passés dans le camp de ceux qui soutiennent les arbitres et la VAR. Que ce soit contre l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions, ou dimanche soir au Vélodrome contre l'AS Monaco, les arbitres et la vidéo ont évité quelques migraines à Roberto De Zerbi. Cela s'est joué parfois à quelques millimètres, mais les règles sont les règles et il n'y a eu aucun scandale absolu dans les décisions prises par les arbitres. Sauf que face à Monaco, François Letexier a dû prendre une décision qui relève aussi de la subjectivité, concernant l'intention d'Aguerd.

Mais sur X, on ne s'embarrasse pas de ce genre de détails. Et surtout lorsque c'est Grégory Schneider, dont les avis sont souvent très directs, ce qui lui vaut de temps en temps des vagues de commentaires très virulents. Le journaliste de Libération le sait, et c'est d'ailleurs un peu sa marque de fabrique sur les réseaux sociaux. Dans la foulée de l'importante victoire de l'OM contre Monaco, Greg Schneider n'a pas fait dans la dentelle. « L'ASMonaco s'est juste faite voler contre l'OM. Je crois que ça doit être dit, donc je le dis », a lancé notre confrère. Forcément, les réponses à ce message volontairement provocateur ont été terribles et parfois excessives. Pas de quoi faire changer d'avis le journaliste de Libération, qui n'est pas du genre à lire ce qu'on dit de lui sur les réseaux sociaux.

L'OM reste troisième de Ligue 1