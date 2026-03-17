L'OL le veut, son club croule sous les offres

En préparation de la prochaine saison, la cellule de recrutement de l'OL a coché le nom de Louey Ben Farhat, l'attaquant tunisien du Karlsruher SC (D2 allemande). Mais si l'affaire semblait bien embarquée, le RB Salzbourg entend bien jouer les trouble-fêtes.

L'été dernier, sous l'oeil attentif de la DNCG, l' Olympique Lyonnais a dû se creuser un peu plus les méninges pour pouvoir renforcer son effectif sans se mettre en danger financièrement. Et c'est avec très peu que les Gones ont réussi à offrir à Paulo Fonseca un groupe mêlant jeunes joueurs à fort potentiel avec cadres expérimentés. Si l'on pensait que l'OL jouerait le milieu de tableau, au mieux une place en Conference League, le club rhodanien est finalement dans la course pour une place sur le podium.

En parallèle du sportif vertueux, la cellule de recrutement s'est déjà penchée sur les contours de l'effectif pour la saison prochaine. Et à en croire les dernières nouvelles, la direction lyonnaise s'est penchée sur le cas de Louey Ben Farhat, dont l'intérêt a été confirmé outre-Rhin. Sauf que les Gones ne sont pas seuls.

L'OL doublé pour Ben Farhat ?

Si le dossier du jeune attaquant tunisien du Karlsruher SC (D2 allemande) est considéré comme prioritaire en interne, l'OL va devoir faire face à une menace venue d'Autriche. En effet, selon les informations de Sky Germany, croule sous les offres venues de partout en Europe, dont une en provenance du RB Salzbourg. L'écurie autrichienne a même déjà pris contact avec le joueur de 19 ans pour un transfert l'été prochain. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 12 apparitions cette saison, il est un des très gros talents à suivre en marge du prochain mercato estival.

Pour rappel, son club espère tirer de sa vente une somme supérieure à 12 millions d'euros. Un montant que l'OL sera disposé à mettre, mais une qualification en Ligue des champions serait un argument supplémentaire pour faciliter l'opération. Le cas contraire, le RB Salzbourg, ou d'autres, ne se gêneront pas.