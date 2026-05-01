L’OM est une équipe de bourrins, ça va mal finir

Spécialisé dans la préparation mentale des sportifs de haut niveau, Pier Gauthier s’inquiète pour l’Olympique de Marseille. Selon lui, les Marseillais n’ont pas la bonne approche avant les matchs.

Ça se présente mal pour l’Olympique de Marseille . A trois journées de la fin, le club phocéen se retrouve à quatre points du top 4 de Ligue 1 . Les Marseillais n’ont plus leur destin entre les mains et devront miser sur les faux pas de la concurrence, tout en réussissant un carton plein jusqu’à la fin de la saison. Mais encore faudrait-il préparer les rencontres de la bonne manière. Ce n’est pas le cas pour le moment, prévient Pier Gauthier, persuadé que les Olympiens mettent trop l’accent sur l’agressivité et l’intensité.

« A Marseille, en ce moment, on parle beaucoup de caractère. Mais on parle trop peu de maîtrise, a constaté le préparateur mental dans une tribune pour RMC. (…) Ce qui se joue aujourd’hui autour de l’OM dépasse largement une question de points laissés en route. Le vrai sujet est ailleurs. Il est dans cette confusion persistante de l’équipe dirigeante entre force mentale et agressivité. Comme si hausser le ton, entrer fort dans un duel ou afficher une posture guerrière suffisait à maintenir son meilleur niveau sous pression. »

« Pour être fort mentalement, la réalité est beaucoup plus exigeante, a poursuivi le spécialiste. Quand on observe certaines séquences de match, ce n’est pas un manque d’envie qui saute aux yeux. C’est l’inverse. Une forme de surengagement, presque nerveux, qui finit par coûter cher. Une prise de décision précipitée, un geste technique forcé, une faute évitable. Ce sont des micro-décalages, mais à ce niveau, ils font basculer des matchs et donc des saisons. »

Tant que l'équilibre ne sera pas trouvé... - Pier Gauthier

« L’environnement marseillais semble entretenir cette lecture biaisée de la performance. Le message envoyé est clair : pour être fort ici, il faut être dur, intense, presque brutal dans l’intention, a-t-il interprété. Sauf que le très haut niveau ne fonctionne pas sur un seul curseur. Il demande une intelligence émotionnelle fine, une capacité à changer de registre en permanence. Être capable d’imposer de l’impact, puis, une seconde après, de ralentir, d’observer, de choisir juste. C’est exactement ce que peu d’équipes maîtrisent, et ce qui fait la différence dans les moments clés. »

« Le joueur ne performe pas mieux uniquement en développant la motivation et l’agressivité. Il performe mieux en trouvant l’équilibre entre engagement et calme, motivation et sérénité, agressivité et liberté de jouer. A Marseille, cet équilibre reste à construire. Et tant qu’il ne sera pas trouvé, la ligne de crête restera instable », a alerté Pier Gauthier.