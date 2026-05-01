Habib Beye ICONSPORT_352509_0081

L’OM est une équipe de bourrins, ça va mal finir

OM01 mai , 16:00
parEric Bethsy
0
Spécialisé dans la préparation mentale des sportifs de haut niveau, Pier Gauthier s’inquiète pour l’Olympique de Marseille. Selon lui, les Marseillais n’ont pas la bonne approche avant les matchs.
Ça se présente mal pour l’Olympique de Marseille. A trois journées de la fin, le club phocéen se retrouve à quatre points du top 4 de Ligue 1. Les Marseillais n’ont plus leur destin entre les mains et devront miser sur les faux pas de la concurrence, tout en réussissant un carton plein jusqu’à la fin de la saison. Mais encore faudrait-il préparer les rencontres de la bonne manière. Ce n’est pas le cas pour le moment, prévient Pier Gauthier, persuadé que les Olympiens mettent trop l’accent sur l’agressivité et l’intensité.
« A Marseille, en ce moment, on parle beaucoup de caractère. Mais on parle trop peu de maîtrise, a constaté le préparateur mental dans une tribune pour RMC. (…) Ce qui se joue aujourd’hui autour de l’OM dépasse largement une question de points laissés en route. Le vrai sujet est ailleurs. Il est dans cette confusion persistante de l’équipe dirigeante entre force mentale et agressivité. Comme si hausser le ton, entrer fort dans un duel ou afficher une posture guerrière suffisait à maintenir son meilleur niveau sous pression. »
« Pour être fort mentalement, la réalité est beaucoup plus exigeante, a poursuivi le spécialiste. Quand on observe certaines séquences de match, ce n’est pas un manque d’envie qui saute aux yeux. C’est l’inverse. Une forme de surengagement, presque nerveux, qui finit par coûter cher. Une prise de décision précipitée, un geste technique forcé, une faute évitable. Ce sont des micro-décalages, mais à ce niveau, ils font basculer des matchs et donc des saisons. »
Tant que l'équilibre ne sera pas trouvé...
- Pier Gauthier
« L’environnement marseillais semble entretenir cette lecture biaisée de la performance. Le message envoyé est clair : pour être fort ici, il faut être dur, intense, presque brutal dans l’intention, a-t-il interprété. Sauf que le très haut niveau ne fonctionne pas sur un seul curseur. Il demande une intelligence émotionnelle fine, une capacité à changer de registre en permanence. Être capable d’imposer de l’impact, puis, une seconde après, de ralentir, d’observer, de choisir juste. C’est exactement ce que peu d’équipes maîtrisent, et ce qui fait la différence dans les moments clés. »
« Le joueur ne performe pas mieux uniquement en développant la motivation et l’agressivité. Il performe mieux en trouvant l’équilibre entre engagement et calme, motivation et sérénité, agressivité et liberté de jouer. A Marseille, cet équilibre reste à construire. Et tant qu’il ne sera pas trouvé, la ligne de crête restera instable », a alerté Pier Gauthier.
Articles Recommandés
Matthieu Louis-Jean, le patron du recrutement de l'OL
OL

L’OL a trouvé le nouveau Tagliafico

Yoro
Premier League

Leny Yoro et Manchester United, c’est déjà fini

ICONSPORT_365178_0351
OGC Nice

OGC Nice : Ça ne sent pas bon pour Elye Wahi

Greenwood ICONSPORT_282264_0185 (1)
OM

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

Fil Info

01 mai , 16:30
L’OL a trouvé le nouveau Tagliafico
01 mai , 15:30
Leny Yoro et Manchester United, c’est déjà fini
01 mai , 15:00
OGC Nice : Ça ne sent pas bon pour Elye Wahi
01 mai , 14:30
Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros
01 mai , 14:00
PSG : « Une opinion de merde », Luis Enrique agresse Fred Hermel
01 mai , 13:40
OL : Le Real n’a pas aimé la déclaration d’Endrick
01 mai , 13:20
OM : 8 millions d’euros pour Rulli, l’offre arrive
01 mai , 13:00
Mis KO par Luis Enrique, Gonçalo Ramos va quitter le PSG
01 mai , 12:40
Tyler Morton annonce la seule condition pour quitter l'OL

Derniers commentaires

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

La perte de rabiot a ete énorme...lui ça va etre pareil ....ça sent pas bon encore pour la saison a venir .

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

Ouais mais bon ça leur fait plaisir de rappeler que MU a 50% même si c'est faux

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

MU a pas 50% , ils ont entre 35 et 40 % , la première année c'était 50% , cette année c'est ca 2 ème année, le pourcentage baisse a partir de la seconde année

OL : Domenech dézingue un joueur de Lyon

qui aime bien châtie bien, qu'est-ce que Domenech nous aime bien

PSG : « Une opinion de merde », Luis Enrique agresse Fred Hermel

Fred hermel n a pas un avis de vieux, de ceux qui prétendent que c était mieux avant, il a un avis de réac, voulant faire tâche dans l unanimité des commentaires. J ai utilisé pendant plus de 10 ans un vestiaire où Aldo platini avait écrit a la peinture sur les murs,"LE FOOT EST UN JEU OU L IMPORTANT EST DE METTRE UN BUT DE PLUS QUE L'ADVERSAIRE."

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading