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OGC Nice : Ça ne sent pas bon pour Elye Wahi

OGC Nice01 mai , 15:00
parNathan Hanini
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Prêté par l’Eintracht Francfort à l’OGC Nice depuis l’hiver, Elye Wahi a su remonter sa cote en Ligue 1. L’ancien marseillais a aidé Nice à se qualifier en finale de la Coupe de France. Malgré tout, le maintien n’est pas acquis et son futur reste incertain.
L’avenir de l’OGC Nice en Ligue 1 n’est pas encore garanti. Les Aiglons sont encore dans la course au maintien à trois journées de la fin du championnat. Seizième de Ligue 1 avec cinq points d’avance sur l’AJ Auxerre barragiste, les Niçois doivent s’imposer face à Lens ce samedi pour se donner de l’air. Claude Puel pourra notamment compter sur l’ancien artésien Elye Wahi. L’attaquant français est prêté par l’Eintracht Francfort depuis le mercato hivernal. À Nice, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille s’est tout de suite imposé avec cinq réalisations en 12 apparitions en Ligue 1 et deux buts importants en Coupe de France.

Wahi, c’est 25 millions !

Sur la Côte d’Azur la volonté de conserver le natif de Courcouronnes est forte, mais la réalité est parfois plus compliquée. « On aimerait bien sûr le garder. Il se sent très bien ici. C'est un garçon attachant. Mais on ne peut pas avoir de discussion aujourd'hui, tant qu'on n'en sait pas plus sur notre avenir, » a expliqué Maurice Cohen, vice-président délégué du GYM récemment au journal l’Équipe. Le quotidien français dévoile que les Aiglons souhaitent un renouvellement du prêt en cas de maintien.
De son côté Francfort à d’autres idées. Le journaliste allemand Florian Plettenberg dévoile ce vendredi que la cote d’Elye Wahi est remontée dernièrement. Un club est prêt à passer à l’offensive cet été. Mais les die Adler en veulent 25 millions d’euros. « L'Eintracht Francfort a reçu une demande concrète pour Elye Wahi. Elle ne provient pas de Nice. Il n'y a pas d'option d'achat incluse dans l'accord de prêt actuel, » explique le journaliste de Sky Sports. Pour rappel, le club de Bundesliga a déboursé 26 millions d’euros à l’hiver 2025 pour s’attacher ses services. En manque de confiance du côté du club de la Hesse, Wahi s’est parfaitement relancé du côté de Nice. Mais la priorité de Francfort est de faire une belle vente, et pas de faire plaisir à Nice.

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Derniers commentaires

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

La perte de rabiot a ete énorme...lui ça va etre pareil ....ça sent pas bon encore pour la saison a venir .

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

Ouais mais bon ça leur fait plaisir de rappeler que MU a 50% même si c'est faux

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MU a pas 50% , ils ont entre 35 et 40 % , la première année c'était 50% , cette année c'est ca 2 ème année, le pourcentage baisse a partir de la seconde année

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Fred hermel n a pas un avis de vieux, de ceux qui prétendent que c était mieux avant, il a un avis de réac, voulant faire tâche dans l unanimité des commentaires. J ai utilisé pendant plus de 10 ans un vestiaire où Aldo platini avait écrit a la peinture sur les murs,"LE FOOT EST UN JEU OU L IMPORTANT EST DE METTRE UN BUT DE PLUS QUE L'ADVERSAIRE."

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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