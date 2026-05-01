OGC Nice : Ça ne sent pas bon pour Elye Wahi

Prêté par l’Eintracht Francfort à l’OGC Nice depuis l’hiver, Elye Wahi a su remonter sa cote en Ligue 1. L’ancien marseillais a aidé Nice à se qualifier en finale de la Coupe de France. Malgré tout, le maintien n’est pas acquis et son futur reste incertain.

L’avenir de l’OGC Nice en Ligue 1 n’est pas encore garanti. Les Aiglons sont encore dans la course au maintien à trois journées de la fin du championnat. Seizième de Ligue 1 avec cinq points d’avance sur l’AJ Auxerre barragiste, les Niçois doivent s’imposer face à Lens ce samedi pour se donner de l’air. Claude Puel pourra notamment compter sur l’ancien artésien Elye Wahi. L’attaquant français est prêté par l’Eintracht Francfort depuis le mercato hivernal. À Nice, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille s’est tout de suite imposé avec cinq réalisations en 12 apparitions en Ligue 1 et deux buts importants en Coupe de France.

Wahi, c’est 25 millions !

Sur la Côte d’Azur la volonté de conserver le natif de Courcouronnes est forte, mais la réalité est parfois plus compliquée. « On aimerait bien sûr le garder. Il se sent très bien ici. C'est un garçon attachant. Mais on ne peut pas avoir de discussion aujourd'hui, tant qu'on n'en sait pas plus sur notre avenir, » a expliqué Maurice Cohen, vice-président délégué du GYM récemment au journal l’Équipe. Le quotidien français dévoile que les Aiglons souhaitent un renouvellement du prêt en cas de maintien.

De son côté Francfort à d’autres idées. Le journaliste allemand Florian Plettenberg dévoile ce vendredi que la cote d’Elye Wahi est remontée dernièrement. Un club est prêt à passer à l’offensive cet été. Mais les die Adler en veulent 25 millions d’euros. « L'Eintracht Francfort a reçu une demande concrète pour Elye Wahi. Elle ne provient pas de Nice. Il n'y a pas d'option d'achat incluse dans l'accord de prêt actuel, » explique le journaliste de Sky Sports. Pour rappel, le club de Bundesliga a déboursé 26 millions d’euros à l’hiver 2025 pour s’attacher ses services. En manque de confiance du côté du club de la Hesse, Wahi s’est parfaitement relancé du côté de Nice. Mais la priorité de Francfort est de faire une belle vente, et pas de faire plaisir à Nice.