Zambo Anguissa aide l'OM sur un dossier brûlant

Pierre angulaire à Naples depuis son arrivée au club en 2021, André-Franck Zambo-Anguissa pourrait changer d’air l’été prochain. Le Camerounais est courtisé par l’AC Milan et cela pourrait indirectement aider l’OM.

Recruté par l’Olympique de Marseille au Stade de Reims en 2015, André-Franck Zambo-Anguissa a connu une ascension fulgurante au cours de sa carrière. Deux saisons pleines à l’OM avant une signature à Fulham pour 25 millions d’euros, puis un passage à Villarreal avant d’atterrir à Naples. En Série A, le puissant milieu de terrain camerounais de 30 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat à son poste. Titulaire indiscutable ces dernières saisons, il joue un peu moins cette année, avec un match sur deux débuté en moyenne.

A un an de la fin de son contrat, il sera temps pour lui de changer d’air cet été. A en croire les informations relayées par le site spécialisé Arena Napoli, l’AC Milan en fait l’une de ses priorités pour renforcer son milieu de terrain. Le club lombard souhaite renforcer ce secteur de jeu mais avant de pouvoir recruter un joueur tel que Zambo-Anguissa, valorisé à plus de 20 millions d’euros, Milan doit vendre. Et c’est là que cela pourrait aider l’Olympique de Marseille puisque le candidat numéro 1 à un départ à l’AC Milan au milieu de terrain n’est autre que Youssouf Fofana. L’ancien Monégasque est ciblé par l’OM, mais également par l’OL, qui rêvent d’attirer l’expérimenté international français.

Désireux de renouveler une partie de son effectif, le club lombard est quasiment obligé de se séparer de Youssouf Fofana pour financer de nouvelles arrivées, au milieu de terrain et ailleurs. Indirectement, André-Franck Zambo-Anguissa, priorité de l’AC Milan, pourrait donc rendre un fier service aux Marseillais. Mais aussi aux dirigeants lyonnais, qui courtisent avec assiduité le joueur passé par Monaco. Reste que pour s’offrir Fofana, les Olympiques devront débourser entre 25 et 30 millions d’euros. Un transfert très onéreux qui ne sera possible qu’en cas de qualification en Ligue des Champions. Marseille, actuellement 6e de Ligue 1 à 3 journées de la fin, n’est donc pas (du tout) en position de force.