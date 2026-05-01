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PSG : « Une opinion de merde », Luis Enrique agresse Fred Hermel

PSG01 mai , 14:00
parCorentin Facy
8
La quasi-totalité des amoureux de football ont pris leur pied mardi devant l’exceptionnel PSG-Bayern Munich (5-4). Mais pas Fred Hermel, qui n’a pas mâché ses mots pour qualifier un match qu’il n’a pas du tout aimé.
La presse européenne n’en revenait pas. Mardi, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont offert un spectacle historique en demi-finale aller de Ligue des Champions. Un match fou (5-4) avec des buts à la pelle dont on se souviendra longtemps. Fred Hermel non plus ne risque pas d’oublier ce match, mais pas pour de bonnes raisons. Le journaliste de RMC n’a pas du tout pris son pied comme il l’a fait savoir dans sa chronique pour AS en Espagne.
« Finalement, ce que nous avons vu mardi soir est le symbole de notre ère TikTok, où tout doit être une succession de contenus intenses et rapides, où la pause et la réflexion sont proscrites. Pauvre football. Pauvre monde » a notamment glissé l’ancien correspondant de l’After Foot en Espagne. Interrogé sur cette opinion de la part du journaliste français en conférence de presse, Luis Enrique lui a habilement mais sèchement répondu.
« C'est comme la vie, il y a des avis partout. Je pense que ce n'est pas important de respecter toutes les opinions, parce que si c'est une opinion de merde, tu n'es pas obligé de la respecter… » a lancé Luis Enrique, sans cibler particulièrement l’avis de Fred Hermel sur PSG-Bayern mais en lançant un message tout de même assez clair, avant de poursuivre. « Il y a des personnes qui aiment le football joué comme ça, c'est la majorité et j'en fais partie. Mais certaines personnes n'aiment pas ça. Ce que je pense, c'est qu'on a montré que la majorité a profité du match, c'est le plus important » se félicite Luis Enrique

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La perte de rabiot a ete énorme...lui ça va etre pareil ....ça sent pas bon encore pour la saison a venir .

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Ouais mais bon ça leur fait plaisir de rappeler que MU a 50% même si c'est faux

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Fred hermel n a pas un avis de vieux, de ceux qui prétendent que c était mieux avant, il a un avis de réac, voulant faire tâche dans l unanimité des commentaires. J ai utilisé pendant plus de 10 ans un vestiaire où Aldo platini avait écrit a la peinture sur les murs,"LE FOOT EST UN JEU OU L IMPORTANT EST DE METTRE UN BUT DE PLUS QUE L'ADVERSAIRE."

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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