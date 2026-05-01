PSG : « Une opinion de merde », Luis Enrique agresse Fred Hermel

La quasi-totalité des amoureux de football ont pris leur pied mardi devant l’exceptionnel PSG-Bayern Munich (5-4). Mais pas Fred Hermel, qui n’a pas mâché ses mots pour qualifier un match qu’il n’a pas du tout aimé.

« Finalement, ce que nous avons vu mardi soir est le symbole de notre ère TikTok, où tout doit être une succession de contenus intenses et rapides, où la pause et la réflexion sont proscrites. Pauvre football. Pauvre monde » a notamment glissé l’ancien correspondant de l’After Foot en Espagne. Interrogé sur cette opinion de la part du journaliste français en conférence de presse, Luis Enrique lui a habilement mais sèchement répondu.

« C'est comme la vie, il y a des avis partout. Je pense que ce n'est pas important de respecter toutes les opinions, parce que si c'est une opinion de merde, tu n'es pas obligé de la respecter… » a lancé Luis Enrique, sans cibler particulièrement l’avis de Fred Hermel sur PSG-Bayern mais en lançant un message tout de même assez clair, avant de poursuivre. « Il y a des personnes qui aiment le football joué comme ça, c'est la majorité et j'en fais partie. Mais certaines personnes n'aiment pas ça. Ce que je pense, c'est qu'on a montré que la majorité a profité du match, c'est le plus important » se félicite Luis Enrique