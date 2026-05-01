L’OL a trouvé le nouveau Tagliafico

En concurrence avec Strasbourg et Toulouse, l’Olympique Lyonnais s’intéresse à l’Argentin Mateo Del Blanco. Le latéral gauche de l’Union Sante Fe plaît aux Rhodaniens pour son profil comparable à celui de son compatriote Nicolas Tagliafico.

Méconnu dans l’Hexagone, Mateo Del Blanco (22 ans) sera peut-être l’un des noms les plus cités dans l’actualité mercato de la Ligue 1. En plus de l’Olympique Lyonnais , Strasbourg et Toulouse suivent aussi la situation du latéral gauche de l’Union Sante Fe. Les cellules de recrutement françaises ont apparemment flashé sur l’Argentin comparé à son compatriote Nicolas Tagliafico. Sur la chaîne YouTube de Julien le gone, le chroniqueur Maxime a en effet décrit un joueur combattif malgré son petit gabarit (1,70m).

« Ce n'est pas un joueur qui est très connu, a commenté le spécialiste. Strasbourg serait le club le plus avancé sur le dossier mais l'OL pourrait entrer dans la danse prochainement. Pour moi, c'est vraiment un copier-coller de Tagliafico en un peu plus rapide. Il est plus jeune et plus vif. Quand je le compare à Tagliafico, c'est plus le Tagliafico du début à l'Ajax Amsterdam. Il fait un peu la même taille, c'est le même poste, c'est un joueur qui est très hargneux sur le terrain, qui court énormément. »

« Il a une très bonne patte gauche, il n'hésite pas à tirer, il fait pas mal de tirs par match, il remporte généralement ses duels, a-t-il énuméré. Donc c'est vrai qu'il coche pas mal de cases pour éventuellement l'après-Tagliafico. Ou même si Tagliafico restait, il pourrait le prendre sous son aile pendant une année. Ils parlent la même langue, ils jouent au même poste, donc je trouve que c'est un joueur très intéressant. » Reste à savoir si l’Olympique Lyonnais pourra rivaliser avec la puissance financière de Strasbourg et de son actionnaire BlueCo.