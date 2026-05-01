Matthieu Louis-Jean, le patron du recrutement de l'OL
Matthieu Louis-Jean

L’OL a trouvé le nouveau Tagliafico

OL01 mai , 16:30
parEric Bethsy
0
En concurrence avec Strasbourg et Toulouse, l’Olympique Lyonnais s’intéresse à l’Argentin Mateo Del Blanco. Le latéral gauche de l’Union Sante Fe plaît aux Rhodaniens pour son profil comparable à celui de son compatriote Nicolas Tagliafico.
Méconnu dans l’Hexagone, Mateo Del Blanco (22 ans) sera peut-être l’un des noms les plus cités dans l’actualité mercato de la Ligue 1. En plus de l’Olympique Lyonnais, Strasbourg et Toulouse suivent aussi la situation du latéral gauche de l’Union Sante Fe. Les cellules de recrutement françaises ont apparemment flashé sur l’Argentin comparé à son compatriote Nicolas Tagliafico. Sur la chaîne YouTube de Julien le gone, le chroniqueur Maxime a en effet décrit un joueur combattif malgré son petit gabarit (1,70m).
« Ce n'est pas un joueur qui est très connu, a commenté le spécialiste. Strasbourg serait le club le plus avancé sur le dossier mais l'OL pourrait entrer dans la danse prochainement. Pour moi, c'est vraiment un copier-coller de Tagliafico en un peu plus rapide. Il est plus jeune et plus vif. Quand je le compare à Tagliafico, c'est plus le Tagliafico du début à l'Ajax Amsterdam. Il fait un peu la même taille, c'est le même poste, c'est un joueur qui est très hargneux sur le terrain, qui court énormément. »

Lire aussi

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« Il a une très bonne patte gauche, il n'hésite pas à tirer, il fait pas mal de tirs par match, il remporte généralement ses duels, a-t-il énuméré. Donc c'est vrai qu'il coche pas mal de cases pour éventuellement l'après-Tagliafico. Ou même si Tagliafico restait, il pourrait le prendre sous son aile pendant une année. Ils parlent la même langue, ils jouent au même poste, donc je trouve que c'est un joueur très intéressant. » Reste à savoir si l’Olympique Lyonnais pourra rivaliser avec la puissance financière de Strasbourg et de son actionnaire BlueCo.
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Derniers commentaires

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La perte de rabiot a ete énorme...lui ça va etre pareil ....ça sent pas bon encore pour la saison a venir .

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Ouais mais bon ça leur fait plaisir de rappeler que MU a 50% même si c'est faux

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MU a pas 50% , ils ont entre 35 et 40 % , la première année c'était 50% , cette année c'est ca 2 ème année, le pourcentage baisse a partir de la seconde année

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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