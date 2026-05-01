Un gros transfert pour Rafael Leao, ce sera le PSG ou MU !

Prends bien le temps de regarder contre qui il a planté presque tous ses buts Que des petites equipes ..........
Ils inventent des rumeurs et apres font des articles pour dire que c'est loupé j adore ^^
Pour moi l'équipe de l'époque c'était autre chose que celle là. Le truc c'est que l'OL marchait sur l'eau mais vous aviez une autre équipe qu'à l'heure actuelle quand même. Moi j'aimais bien les Niang / Pagis and co ...
C étais l équivalent, L OM de ribery avait rien gagner non plus c étais l époque que jean Fernández c'est fait viré de son poste d entraîneur
Je suis d'accord mais imagine un mec comme Greenwood avec des Pagis/Niang etc pour l'épauler plutôt que les joueurs actuels ... Pour moi, qu'il réussisse à performer dans cette équipe actuelle en dit long sur ses capacités par rapport à un Ribery qui était clairement mieux épaulé.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
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