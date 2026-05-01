Un gros transfert pour Rafael Leao, ce sera le PSG ou MU !

En fin de contrat avec l’AC Milan dans deux ans, Rafael Leao a de fortes chances de quitter l’Italie à la fin de la saison. Deux clubs se détachent parmi ses destinations potentielles : Manchester United… et le PSG.

TeamTalk, un cador est en pole dans ce dossier : Manchester United. Recruté par l’AC Milan à Lille pour 50 millions d’euros en 2019, Rafael Leao a fait le tour de la question en Italie . Son départ lors du prochain mercato ne fait quasiment plus aucun doute, le club lombard comptant sur cette vente pour renflouer ses caisses et financer une partie de son futur mercato. Valorisé à 65 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le natif d’Almada au Portugal est convoité par plusieurs gros clubs européens. Selon les informations de, un cador est en pole dans ce dossier : Manchester United.

Le PSG surveille Rafael Leao, priorité de MU

Troisièmes de Premier League , les Red Devils vont retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. En toute logique, l’état-major mancunien veut par conséquent se renforcer avec des joueurs de très haut niveau, habitués aux standards de la coupe d’Europe. C’est le cas de Rafael Leao, qui réalise en plus une saison correcte avec l’AC Milan (9 buts, 3 passes décisives). Dans ce dossier, Manchester United va néanmoins devoir composer avec la concurrence… du Paris Saint-Germain.

A la recherche d’au moins un joueur offensif polyvalent, le club de la capitale garde un oeil attentif sur Rafael Leao et cela depuis plusieurs années. Le directeur sportif parisien Luis Campos, qui a connu l’attaquant milanais à Lille, est un grand fan du Portugais. Il rêve de convaincre Luis Enrique de l’inclure dans ses plans pour la saison prochaine. A ce stade, Manchester United a une réelle longueur d’avance sur le PSG, qui n’a pas encore bougé concrètement pour faire venir l’ailier aux 43 sélections avec le Portugal.

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Par ailleurs, on apprend que le Bayern Munich est également attentif à la situation. Mais comme le PSG, le champion d’Allemagne en titre se contente pour l’instant d’être en veille sur ce dossier, avant de potentiellement dégainer en cas de départ (improbable) de Michael Olise, de Luis Diaz ou de Jamal Musiala dans les prochaines semaines. C’est donc un boulevard qui semble se profiler pour Manchester United, qui affichera bien sûr la volonté de boucler l’affaire au plus vite, avant que l’un des deux demi-finalistes de la Ligue des Champions se réveille un matin avec l’envie de s’offrir Rafael Leao.