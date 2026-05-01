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Un gros transfert pour Rafael Leao, ce sera le PSG ou MU !

PSG01 mai , 18:00
parCorentin Facy
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En fin de contrat avec l’AC Milan dans deux ans, Rafael Leao a de fortes chances de quitter l’Italie à la fin de la saison. Deux clubs se détachent parmi ses destinations potentielles : Manchester United… et le PSG.
Recruté par l’AC Milan à Lille pour 50 millions d’euros en 2019, Rafael Leao a fait le tour de la question en Italie. Son départ lors du prochain mercato ne fait quasiment plus aucun doute, le club lombard comptant sur cette vente pour renflouer ses caisses et financer une partie de son futur mercato. Valorisé à 65 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le natif d’Almada au Portugal est convoité par plusieurs gros clubs européens. Selon les informations de TeamTalk, un cador est en pole dans ce dossier : Manchester United.

Le PSG surveille Rafael Leao, priorité de MU

Troisièmes de Premier League, les Red Devils vont retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. En toute logique, l’état-major mancunien veut par conséquent se renforcer avec des joueurs de très haut niveau, habitués aux standards de la coupe d’Europe. C’est le cas de Rafael Leao, qui réalise en plus une saison correcte avec l’AC Milan (9 buts, 3 passes décisives). Dans ce dossier, Manchester United va néanmoins devoir composer avec la concurrence… du Paris Saint-Germain.
A la recherche d’au moins un joueur offensif polyvalent, le club de la capitale garde un oeil attentif sur Rafael Leao et cela depuis plusieurs années. Le directeur sportif parisien Luis Campos, qui a connu l’attaquant milanais à Lille, est un grand fan du Portugais. Il rêve de convaincre Luis Enrique de l’inclure dans ses plans pour la saison prochaine. A ce stade, Manchester United a une réelle longueur d’avance sur le PSG, qui n’a pas encore bougé concrètement pour faire venir l’ailier aux 43 sélections avec le Portugal.

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Par ailleurs, on apprend que le Bayern Munich est également attentif à la situation. Mais comme le PSG, le champion d’Allemagne en titre se contente pour l’instant d’être en veille sur ce dossier, avant de potentiellement dégainer en cas de départ (improbable) de Michael Olise, de Luis Diaz ou de Jamal Musiala dans les prochaines semaines. C’est donc un boulevard qui semble se profiler pour Manchester United, qui affichera bien sûr la volonté de boucler l’affaire au plus vite, avant que l’un des deux demi-finalistes de la Ligue des Champions se réveille un matin avec l’envie de s’offrir Rafael Leao.
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Ils inventent des rumeurs et apres font des articles pour dire que c'est loupé j adore ^^

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Pour moi l'équipe de l'époque c'était autre chose que celle là. Le truc c'est que l'OL marchait sur l'eau mais vous aviez une autre équipe qu'à l'heure actuelle quand même. Moi j'aimais bien les Niang / Pagis and co ...

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

C étais l équivalent, L OM de ribery avait rien gagner non plus c étais l époque que jean Fernández c'est fait viré de son poste d entraîneur

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

Je suis d'accord mais imagine un mec comme Greenwood avec des Pagis/Niang etc pour l'épauler plutôt que les joueurs actuels ... Pour moi, qu'il réussisse à performer dans cette équipe actuelle en dit long sur ses capacités par rapport à un Ribery qui était clairement mieux épaulé.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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