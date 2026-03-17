L’OL se fixe deux énormes objectifs

L’OL traverse une période difficile depuis quelques semaines, mais ne perd pas espoir de remonter la pente rapidement. Les Gones ont d'ailleurs des objectifs bien clairs à remplir pour cette fin de saison stressante.

L'Olympique Lyonnais connaît une grosse baisse de régime et devra s’accrocher. Les Gones doivent en plus gérer deux compétitions, la Ligue 1 et la Ligue Europa. Paulo Fonseca doit composer avec de nombreuses absences, mais veut maintenir son groupe motivé. Le Portugais a confiance en ses joueurs, mais ces derniers devront répondre aux bons moments. Rémy Descamps, numéro 1 bis de l’ OL cette saison au poste de gardien de but, se dit confiant et pense que le groupe est capable de se relancer. D’autant plus qu’en fin de semaine, les Gones auront un match capital au Groupama Stadium face à un concurrent direct en championnat de France : l’AS Monaco.

L'OL ne perd pas espoir, bien au contraire

Dans des propos rapportés par Le Progrès, le portier lyonnais a en effet donné son ressenti sur la situation et a notamment fixé deux objectifs à atteindre pour relancer la machine : « On a un groupe où tout le monde veut aider tout le monde, c’est sa force. L’équipe est encore très bien classée en championnat. On va s’accrocher. On aura la Coupe d’Europe jeudi et la réception de Monaco dimanche où il faudra tâcher de laisser derrière les Monégasques et de creuser l’écart ».

Paulo Fonseca et ses hommes sont conscients des enjeux, même si l’effet de surprise est désormais passé. L’OL n’était pas attendu à ce niveau en début de saison, mais devra maintenant s’accrocher à son rêve sous peine de connaître une immense frustration. Les Rhodaniens ont pris l’habitude, ces dernières années, de finir leurs exercices en trombe, et c’est une nouvelle occasion de montrer que l’Olympique Lyonnais reste un club à part.