Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca, après OM-OL

L’OL se fixe deux énormes objectifs

OL17 mars , 16:00
parHadrien Rivayrand
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L’OL traverse une période difficile depuis quelques semaines, mais ne perd pas espoir de remonter la pente rapidement. Les Gones ont d'ailleurs des objectifs bien clairs à remplir pour cette fin de saison stressante.
L'Olympique Lyonnais connaît une grosse baisse de régime et devra s’accrocher. Les Gones doivent en plus gérer deux compétitions, la Ligue 1 et la Ligue Europa. Paulo Fonseca doit composer avec de nombreuses absences, mais veut maintenir son groupe motivé. Le Portugais a confiance en ses joueurs, mais ces derniers devront répondre aux bons moments. Rémy Descamps, numéro 1 bis de l’OL cette saison au poste de gardien de but, se dit confiant et pense que le groupe est capable de se relancer. D’autant plus qu’en fin de semaine, les Gones auront un match capital au Groupama Stadium face à un concurrent direct en championnat de France : l’AS Monaco.

L'OL ne perd pas espoir, bien au contraire 

Dans des propos rapportés par Le Progrès, le portier lyonnais a en effet donné son ressenti sur la situation et a notamment fixé deux objectifs à atteindre pour relancer la machine : « On a un groupe où tout le monde veut aider tout le monde, c’est sa force. L’équipe est encore très bien classée en championnat. On va s’accrocher. On aura la Coupe d’Europe jeudi et la réception de Monaco dimanche où il faudra tâcher de laisser derrière les Monégasques et de creuser l’écart ».

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Paulo Fonseca et ses hommes sont conscients des enjeux, même si l’effet de surprise est désormais passé. L’OL n’était pas attendu à ce niveau en début de saison, mais devra maintenant s’accrocher à son rêve sous peine de connaître une immense frustration. Les Rhodaniens ont pris l’habitude, ces dernières années, de finir leurs exercices en trombe, et c’est une nouvelle occasion de montrer que l’Olympique Lyonnais reste un club à part.
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je ne trouve pas que ce sont 2 flops. ils ont ete blessé, et on connait deja les qualités de Medina Traoré a eu aussi une bonne periode, mais ne joue pas assez. donc pour moi ce ne sont pas des flops

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Traoré remplaçant de Paixao, ça fera l'affaire. Pour 7M c'est correct. Weah fait le taf donc pas de pb. Quant à Médina, il fera le taf dans une défense à 2 DC, pas 3. Tout dépendra 1) de notre classement final, C1 ou pas C1 2) de la tactique que voudra mettre en place Beye , à 3 ou 4 derrière. Mais ça fait quand même 3 joueurs pour l'effectif de l'année prochaine. C'est fini le mercato made in Longoria... Le milieu sera notre principal chantier de toute façon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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