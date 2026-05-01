Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

Auteur d’une nouvelle belle saison sous le maillot de Marseille, Mason Greenwood a de grandes chances de partir lors du prochain mercato estival. Un transfert qui va rapporter gros à l’OM.

Comme souvent, l’été sera chaud du côté de Marseille. Suite à une saison très compliquée, entre les départs du président Pablo Longoria, de l’ancien entraîneur Roberto De Zerbi et celui à venir du directeur sportif Medhi Benatia, le club phocéen va connaître une vraie révolution lors de l’intersaison. Si Stéphane Richard va s’installer dans le fauteuil de président de l’OM, tout le reste sera à faire, entre trouver un nouveau DS et régler la question de l’entraîneur. Au milieu de ce petit bazar, beaucoup de joueurs olympiens auront des envies d’ailleurs, surtout si l’ OM ne termine pas sur le podium de la L1 et ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions à l’issue de la fin de saison.

Le PSG, la Juve et l'Atlético suivent Greenwood

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Les dossiers du prochain mercato estival seront nombreux, et celui de Mason Greenwood sera particulièrement important pour l’OM. Il faut dire que l’ancien attaquant de Manchester United représente probablement la plus grosse valeur marchande de l’effectif marseillais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Anglais est déjà courtisé en vue de l’été prochain. En effet, selon les informations d’Ekrem Konur, Greenwood est dans le viseur des gros bras européens. « Mason Greenwood suscite l'intérêt des plus grands clubs européens, l'Olympique de Marseille l'estimant entre 70 et 85 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain, la Juventus et l'Atlético Madrid sont notamment sur les rangs, tandis que Manchester United dispose d'une clause de revente de 50 % », explique le journaliste spécialisé dans les transferts sur son compte X.

Un transfert de 70 ME pour l’OM ?

Recruté contre un chèque de 26 millions d’euros en provenance de MU en juillet 2024, le joueur de 24 ans réalise un nouvel exercice brillant sous le maillot de Marseille. Auteur de 25 buts et 10 passes décisives, Greenwood a fait son maximum pour placer l’OM sur le podium du championnat. Mais face aux problèmes internes, il n’arrivera probablement pas à remplir sa mission, qui était de ramener Marseille en C1. Sans Ligue des Champions, Greenwood aura probablement envie d’aller voir ailleurs sachant qu’il a bien fait re-grimper sa côte depuis son arrivée à Marseille. Et lors de l’été prochain, il sera peut-être l’heure pour l’Anglais de donner un nouveau souffle à sa carrière.