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Lens a une tactique sournoise pour gagner la CdF

Lens01 mai , 17:30
parEric Bethsy
3
Avant la finale de la Coupe de France, l’OGC Nice et le Racing Club de Lens s’affronteront d’abord samedi en Ligue 1. Les Lensois tenteront d’en profiter pour plomber la préparation des Aiglons.
Place à la première des deux confrontations à venir entre l’OGC Nice et le Racing Club de Lens. Avant leur duel en finale de la Coupe de la Coupe de France le vendredi 22 mai au Stade de France, les deux équipes s’affronteront d’abord samedi en Ligue 1. L’enjeu sera quand même important dans la mesure où les Sang et Or doivent acter leur qualification en Ligue des Champions, tandis que le Gym n’est pas encore maintenu. Les Aiglons restent sous la menace du barragiste Auxerre qui compte cinq points de moins. Et c’est justement ce qui intéresse les Lensois.
Car en cas de 16e place au classement final, Nice devrait disputer son barrage aller juste avant la finale de la Coupe de France. Ce barrage aller, programmé le jeudi 21 mai, ne se jouerait évidemment pas la veille de la finale. Mais sa reprogrammation quelques jours plus tôt affecterait obligatoirement le Gym. Un paramètre essentiel pour Pierre Sage, prêt à pousser Nice en barrages. « Vous savez, d’ici là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour les deux équipes et la réalité du moment venu de la finale sera plutôt celle dont on tiendra compte », a prévenu l’entraîneur des Sang et Or.

Sage dévoile son plan

« Mais il y a une chose aussi qui peut malgré tout impacter la préparation de la finale, même si ce n’est pas le moment d’en parler, c’est le fait de les amener à être barragistes ou en tout cas de ne pas les aider à se maintenir par le championnat, a avoué le technicien. Ça leur rajoutera un match la semaine qui précède, comme Reims l’avait vécu l’an dernier. Mais ça va demander aussi que le rythme d’Auxerre ne soit pas à la hauteur de ce qu’ils attendent. Nous allons jouer notre match pour nous qualifier pour la Ligue des Champions et si, en cascade, il y a cet aspect-là, ça peut avoir un effet sur la finale. » Une double source de motivation pour Lens.

Ligue 1

02 mai 2026 à 21:05
Nice
21:05
Lens
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Ils inventent des rumeurs et apres font des articles pour dire que c'est loupé j adore ^^

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Pour moi l'équipe de l'époque c'était autre chose que celle là. Le truc c'est que l'OL marchait sur l'eau mais vous aviez une autre équipe qu'à l'heure actuelle quand même. Moi j'aimais bien les Niang / Pagis and co ...

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C étais l équivalent, L OM de ribery avait rien gagner non plus c étais l époque que jean Fernández c'est fait viré de son poste d entraîneur

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

Je suis d'accord mais imagine un mec comme Greenwood avec des Pagis/Niang etc pour l'épauler plutôt que les joueurs actuels ... Pour moi, qu'il réussisse à performer dans cette équipe actuelle en dit long sur ses capacités par rapport à un Ribery qui était clairement mieux épaulé.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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