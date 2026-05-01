Lens a une tactique sournoise pour gagner la CdF

Avant la finale de la Coupe de France, l’OGC Nice et le Racing Club de Lens s’affronteront d’abord samedi en Ligue 1. Les Lensois tenteront d’en profiter pour plomber la préparation des Aiglons.

Place à la première des deux confrontations à venir entre l’OGC Nice et le Racing Club de Lens . Avant leur duel en finale de la Coupe de la Coupe de France le vendredi 22 mai au Stade de France, les deux équipes s’affronteront d’abord samedi en Ligue 1. L’enjeu sera quand même important dans la mesure où les Sang et Or doivent acter leur qualification en Ligue des Champions, tandis que le Gym n’est pas encore maintenu. Les Aiglons restent sous la menace du barragiste Auxerre qui compte cinq points de moins. Et c’est justement ce qui intéresse les Lensois.

Car en cas de 16e place au classement final, Nice devrait disputer son barrage aller juste avant la finale de la Coupe de France. Ce barrage aller, programmé le jeudi 21 mai, ne se jouerait évidemment pas la veille de la finale. Mais sa reprogrammation quelques jours plus tôt affecterait obligatoirement le Gym. Un paramètre essentiel pour Pierre Sage, prêt à pousser Nice en barrages. « Vous savez, d’ici là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour les deux équipes et la réalité du moment venu de la finale sera plutôt celle dont on tiendra compte », a prévenu l’entraîneur des Sang et Or.

Sage dévoile son plan

« Mais il y a une chose aussi qui peut malgré tout impacter la préparation de la finale, même si ce n’est pas le moment d’en parler, c’est le fait de les amener à être barragistes ou en tout cas de ne pas les aider à se maintenir par le championnat, a avoué le technicien. Ça leur rajoutera un match la semaine qui précède, comme Reims l’avait vécu l’an dernier. Mais ça va demander aussi que le rythme d’Auxerre ne soit pas à la hauteur de ce qu’ils attendent. Nous allons jouer notre match pour nous qualifier pour la Ligue des Champions et si, en cascade, il y a cet aspect-là, ça peut avoir un effet sur la finale. » Une double source de motivation pour Lens.