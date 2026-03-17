OL : Le procès d’Endrick commence en France

L'OL a fondé beaucoup d'espoirs sur l'arrivée d'Endrick, mais après quelques matchs compliqués, les critiques fusent à tous les niveaux sur le jeu et le comportement du Brésilien.

Parti très fort dès ses premiers matchs avec l’Olympique Lyonnais, Endrick marque le pas. Très peu sollicité avec le Real Madrid, le Brésilien semble avoir du mal à tenir le rythme, et il reste souvent de longues minutes au sol pendant les matchs, où il est certes victime de quelques fautes grossières. En dehors de son but arraché face au Celta Vigo, l’attaquant agace par sa volonté de toujours tirer au but, même quand des solutions plus évidentes lui sont proposées.

Endrick manque de respect envers l'OL

C’est aussi le style d’Endrick, et le jeu de l’ancien de Palmeiras qui a toujours évolué de cette façon, avec une volonté d’aller vers l’avant, de percuter et de frapper. Une chose assez inhabituelle dans le championnat de France et qui provoque de plus en plus de critiques, surtout quand il ne trouve pas la mire.

Sur RMC, la critique va même plus loin et Jean-Louis Tourre estime qu’Endrick prend de haut son passage à l’OL. Son retour au sein de la Seleçao, qui est désormais effectif, était son grand objectif et maintenant, le joueur prêté par le Real Madrid ne mettra certainement pas le même entrain à défendre les couleurs lyonnaises selon le journaliste de l’After Foot.

« Ceux qui devaient compenser la fatigue, ce sont les recrues de cet hiver. Nartey a très bien commencé, on le voit un petit peu moins. Endrick, il n’est pas censé être fatigué, il aurait du aider un peu plus. Et Yaremchuk il est en difficulté. Matthieu Louis-Jean nous a dit que l’OL avait recruté des joueurs qui n’auraient pas du être à Lyon. Ils étaient plus petits que Lyon, et c’était exceptionnel de voir les Sulc donner 100 % au club. Avec Endrick, c’est le raisonnement inverse. Il se sent au-dessus de l’OL, parce que prêté par le Real, il se dit dans sa tête que c’est bon pour la Coupe du monde et il va jouer un peu avec le frein à main. En plus, je ne suis pas sûr que tu puisses faire toutes les remarques que tu pourrais faire à d’autres joueurs parce que c’est Endrick, le Real, etc… », a assuré Jean-Louis Tourre, persuadé qu’Endrick ne va pas être si facile que cela à gérer dans les deux prochains mois.

En attendant, cette version des faits n’a pas fait l’unanimité dans l’émission, puisqu’il a été rappelé que si Endrick était moins fringuant, c’était aussi parce qu’il n’avait quasiment pas joué en six mois avec le Real Madrid, et que le rythme ne pouvait pas revenir en un claquement de doigts.