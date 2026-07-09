L’OL le veut, il prépare ses valises

Annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais depuis le début du mercato estival, Claudio Braga prépare bien ses valises mais pour prendre la direction de la Premier League.

Histoire de préparer au mieux la saison à venir, qui verra le club rhodanien retrouver les joies de la Ligue des Champions dès le mois d’août avec les barrages, l’ OL a déjà bien avancé sur son recrutement estival. Ces derniers jours, Lyon a effectivement renforcé tous ses secteurs de jeu, avec le milieu danois Mads Bidstrup, l’attaquant belge Julien Duranville et le latéral burkinabé Mohamed Ouédraogo.

Mais le mercato estival des Gones n’est pas encore fini, sachant que Paulo Fonseca cherche toujours un avant-centre pour compenser le retour de prêt d’Endrick au Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, le nom Claudio Braga circule autour du Groupama Stadium. Mais l’OL est en passe de laisser passer son tour dans ce dossier, vu que l'attaquant de club d’Heart of Midlothian prend la direction d’un autre club.

Claudio Braga va continuer a carrière en Premier League

« proche » d’un départ d’Ecosse. Et c’est le dernier club entré dans la danse, à savoir Ipswich, qui devrait rafler la mise au nez et à la barbe de l’OL. En effet, le club promu en Premier League va répondre aux attentes des dirigeants d’Heart of Midlothian, qui réclament 10 millions d’euros pour lâcher leur attaquant de 26 ans. D’après les dernières informations du média Daily Record , Claudio Braga estd’un départ d’Ecosse. Et c’est le dernier club entré dans la danse, à savoir Ipswich, qui devrait rafler la mise au nez et à la barbe de l’OL. En effet, le club promu en Premier League va répondre aux attentes des dirigeants d’Heart of Midlothian, qui réclament 10 millions d’euros pour lâcher leur attaquant de 26 ans.

Un montant que l’OL devrait débourser pour un autre avant-centre, à l’image de Youssef Chermiti, l'espoir portugais du Rangers FC, ou un autre attaquant qui n’a pas encore filtré dans la presse. En tout cas, Matthieu Louis-Jean continue de plancher sur ce poste très important de numéro neuf avec la volonté de recruter un nouveau joueur dans les semaines à venir afin qu’il puisse être à la disposition de Paulo Fonseca dès le début de la saison, notamment pour les matchs capitaux en Ligue des Champions.