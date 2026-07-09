Il n’est pas à l’OM, et règle le transfert de Greenwood en 48 heures

L'OM a fini par accepter le départ de Mason Greenwood vers Fenerbahçe, qui se concrétise actuellement. Un homme a tout fait basculer.

Longtemps annoncé à la Roma, Mason Greenwood se dirige vers Fenerbahçe. Malgré un accord personnel avec le club italien, l’Anglais a bien vu que la Louve ne faisait pas beaucoup d’efforts pour accélérer sur sa venue, se contenant d’une seule offre bien basse, qui n’a pas dépassé les 40 millions d’euros.

Tout le contraire de Fenerbahçe, qui a tenté sa chance et a su convaincre le joueur, et se retrouve désormais tout proche d’un accord définitif pour le transfert du meilleur buteur de l’OM de ces deux dernières années. L’offre n’atteindra pas les 50 millions d’euros demandés par les dirigeants marseillais, mais s’approchera doucement des 44 millions d’euros. Sachant que Manchester United doit toucher une énorme part de ce transfert, la rentrée d’argent ne sera pas au niveau espéré.

Andrew Greenwood prend les commandes

Mais l’OM va vendre Mason Greenwood, et c’est ce qui était espéré pour faire entrer des sous dans les caisses, et faire baisser la masse salariale. Pour le plus grand bonheur de Fenerbahçe, qui va faire signer à l’ancien de MU un contrat de quatre ans avec un salaire de 10 millions d’euros net par saison selon RMC.

Un transfert qui semblait impossible à boucler pour le club d’Istanbul jusqu’à ce début de semaine. Comme le raconte le média turc SportX, c’est le père de Mason Greenwood, Andrew, qui a été décisif pour finaliser cet accord à tous les niveaux. Le père de Mason, conscient que la Roma ne faisait pas beaucoup d’efforts pour l’OM et pour son fils, a incité Fenerbahçe a fait l’offre au bon timing. Il a ensuite convaincu le club provençal de l’accepter rapidement car il n’y aurait pas forcément mieux, malgré les intérêts de la Roma et de l’Atlético de Madrid. Andrew Greenwood a aussi laissé filtrer l’information de l’intérêt de son fils pour le Fenerbahçe afin de faire monter la pression autour de ce dossier pour qu’il se résolve rapidement.

L’OM, qui se voyait tout de même récupérer une somme bien supérieure dans ce transfert, n’a pas eu trop le choix, le but étant quand même de vendre Greenwood pour enfin pouvoir passer à autre chose. Un élément que le père de Mason a bien pris en compte pour finaliser ce dossier.