Claudio Braga fait une annonce, ça ne va pas plaire à l'OL

En pole position pour recruter Claudio Braga, l'Olympique Lyonnais va toutefois devoir prendre son mal en patience. L'attaquant portugais veut d'abord disputer les tours préliminaires de la Ligue des champions avec son club écossais du Heart of Midlothian FC.

Avec le retour de prêt d'Endrick au Real Madrid et la vente récente d'Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, le secteur offensif de l' OL se retrouve orphelin de deux éléments majeurs de la saison dernière. Forcément, Paulo Fonseca ne veut pas se retrouver sans solution d'ici aux tours de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Ce n'est aujourd'hui pas un secret, l'entraîneur lyonnais a des gros besoins en attaque, notamment au poste d'attaquant de pointe. Et si plusieurs pistes ont déjà été explorées sans succès, celle menant à Claudio Braga semblait enfin bien partie.

L'OL va devoir attendre pour Claudio Braga...

Considéré comme étant en pole position pour recruter l'attaquant de pointe portugais du Heart of Midlothian FC (Ecosse), l'Olympique Lyonnais fait toutefois face à un os. En effet, dans une récente interview accordée à A Bola, Claudio Braga a confié qu'il souhaitait d'abord disputer les tours préliminaires de la Ligue des champions avec son club avant de prendre sa décision. En d'autres termes, le club rhodanien est relégué au rang de plan B pour celui qui a inscrit 17 buts et délivré 6 passes décisives en 44 rencontres la saison dernière.

Pour rappel, la presse écossaise avait déjà révélé que l'OL était en pole position, et de loin, et qu'il faudrait débourser une somme comprise entre 8 et 10 millions d'euros, soit le montant réclamé par la direction du Heart. Un montant largement abordable pour la direction lyonnaise, surtout après avoir récupéré quelque 33 millions d'euros grâce à la vente d'Afonso Moreira il y a quelques jours - bien que réinvestis en partie ailleurs déjà. Pendant que les finances retrouvent petit à petit des couleurs, l'OL continue sur sa politique de recrutement de joueurs au tarif plus attractif.