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Samir Nasri placé en garde à vue à Paris

Info09 juil. , 22:20
parAlexis Rose
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Ce jeudi, Samir Nasri a passé une dizaine d’heures en garde à vue à Paris dans une affaire de « blanchiment en bande organisée ».
Désormais consultant pour Canal+, l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France et de l’OM a connu un jeudi compliqué. Puisque selon les informations du Parisien, Samir Nasri a été placé en garde à vue pendant une dizaine d’heures à Paris. Mais pour quelles raisons Nasri a été placé en garde à vue ? Pour son ancienne participation dans la boîte de nuit XS à Ivry-sur-Seine, dans laquelle il avait investi plusieurs centaines de milliers d’euros en tant qu’actionnaire autour de 2016. Il aurait repris contact en 2020 avec le narcotrafiquant marseillais Karim Berrebouh, qui lui avait proposé cette participation. Nasri affirme avoir cédé verbalement ses parts à Berrebouh, sans contrat écrit. Sa garde à vue a été levée sans poursuite à ce stade, mais il pourrait être convoqué ultérieurement.
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