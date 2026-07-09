L’OL et l’OM pas assez riches, deux clubs de Ligue 1 en profitent

Brillant en Ligue 1 avec Lorient la saison passée (10 buts, 5 passes décisives), Pablo Pagis est très courtisé. L’ailier gauche, ciblé par l’OL ou encore l’OM, fait aussi l’objet d’un intérêt de Strasbourg et du Paris FC.

Homme fort d’Olivier Pantaloni au FC Lorient la saison dernière, Pablo Pagis a crevé l’écran en Ligue 1. Capable de jouer numéro dix ou ailier gauche, le Français de 23 ans a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec 10 buts et 5 passes décisives dans l’élite. Des performances qui vont lui permettre de signer dans un club de calibre supérieur cet été alors que son contrat avec les Merlus expire dans un an, soit en juin 2027. L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille ont été cités comme de potentiels candidats à la signature de Pablo Pagis, mais le prix fixé par Loïc Féry a refroidi les deux Olympiques.

Malgré sa situation contractuelle, Lorient n’entend pas brader Pablo Pagis et réclame au minimum 15 millions d’euros, sa valeur marchande selon le site spécialisé Transfermarkt. L’OL et l’OM ayant abandonné cette piste, deux autres clubs de Ligue 1 pourraient en profiter selon Ouest France. Le quotidien local nous apprend que le Paris FC et Strasbourg sont très intéressés par Pablo Pagis. Au contraire de Lyon et de Marseille, le club de la capitale et la formation alsacienne ont les moyens de combler les attentes financières du FC Lorient.

Pagis ciblé par Strasbourg et le PFC

La question est maintenant de savoir quel projet aura la préférence de Pagis, dont le nom avait aussi circulé à Lens et à Rennes ces dernières semaines. Une chose est en tout cas certaine, le numéro 10 lorientais a de très fortes chances de rester en Ligue 1 la saison prochaine et c’est une excellente nouvelle pour nos yeux. Il s’agit simplement de savoir qui raflera la mise dans un dossier très concurrentiel qui pourrait aussi permettre à Lorient de faire grimper les enchères et pourquoi pas de récupérer plus de 20 millions d’euros.