L’OL et l’OM pas assez riches, deux clubs de Ligue 1 en profitent

L’OL et l’OM pas assez riches, deux clubs de Ligue 1 en profitent

Ligue 109 juil. , 22:00
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Brillant en Ligue 1 avec Lorient la saison passée (10 buts, 5 passes décisives), Pablo Pagis est très courtisé. L’ailier gauche, ciblé par l’OL ou encore l’OM, fait aussi l’objet d’un intérêt de Strasbourg et du Paris FC.
Homme fort d’Olivier Pantaloni au FC Lorient la saison dernière, Pablo Pagis a crevé l’écran en Ligue 1. Capable de jouer numéro dix ou ailier gauche, le Français de 23 ans a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec 10 buts et 5 passes décisives dans l’élite. Des performances qui vont lui permettre de signer dans un club de calibre supérieur cet été alors que son contrat avec les Merlus expire dans un an, soit en juin 2027. L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille ont été cités comme de potentiels candidats à la signature de Pablo Pagis, mais le prix fixé par Loïc Féry a refroidi les deux Olympiques.
Malgré sa situation contractuelle, Lorient n’entend pas brader Pablo Pagis et réclame au minimum 15 millions d’euros, sa valeur marchande selon le site spécialisé Transfermarkt. L’OL et l’OM ayant abandonné cette piste, deux autres clubs de Ligue 1 pourraient en profiter selon Ouest France. Le quotidien local nous apprend que le Paris FC et Strasbourg sont très intéressés par Pablo Pagis. Au contraire de Lyon et de Marseille, le club de la capitale et la formation alsacienne ont les moyens de combler les attentes financières du FC Lorient.

Pagis ciblé par Strasbourg et le PFC

La question est maintenant de savoir quel projet aura la préférence de Pagis, dont le nom avait aussi circulé à Lens et à Rennes ces dernières semaines. Une chose est en tout cas certaine, le numéro 10 lorientais a de très fortes chances de rester en Ligue 1 la saison prochaine et c’est une excellente nouvelle pour nos yeux. Il s’agit simplement de savoir qui raflera la mise dans un dossier très concurrentiel qui pourrait aussi permettre à Lorient de faire grimper les enchères et pourquoi pas de récupérer plus de 20 millions d’euros.
Articles Recommandés
Samir Nasri Place En Garde A Vue A Paris
Info

Samir Nasri placé en garde à vue à Paris

Lol Le Veut Il Prepare Ses Valises
OL

L’OL le veut, il prépare ses valises

Il Nest Pas A Lom Et Regle Le Transfert De Greenwood En 48 Heures
OM

Il n’est pas à l’OM, et règle le transfert de Greenwood en 48 heures

94ee1baa5c0d1aea1ff2fd1bf484a663france Maroc Les Compos 22h00 Sur M6 Et Bein Sports 1
Mondial 2026

France - Maroc : les compos (22h00 sur M6 et BeIN Sports 1)

Fil Info

09 juil. , 22:20
Samir Nasri placé en garde à vue à Paris
09 juil. , 21:30
L’OL le veut, il prépare ses valises
09 juil. , 21:00
Il n’est pas à l’OM, et règle le transfert de Greenwood en 48 heures
09 juil. , 20:35
France - Maroc : les compos (22h00 sur M6 et BeIN Sports 1)
09 juil. , 20:30
Droits TV : La LFP a refusé une offre d'Amazon
09 juil. , 20:00
Officiel : Le Bayer Leverkusen chipe un autre joueur à l’OL
09 juil. , 19:30
« Je discute avec Luis Campos », ce joueur veut faire rêver le PSG
09 juil. , 19:00
Nantes mise sur le N’Golo Kanté de la L2 pour monter
09 juil. , 19:00
Mondial 2026 : Le programme TV des quarts de finale

Derniers commentaires

Samir Nasri placé en garde à vue à Paris

Une mallette caché encore

L’OL le veut, il prépare ses valises

Ça risque donc d'être Robbie Ure

France - Maroc : les compos (22h00 sur M6 et BeIN Sports 1)

On arrive pas a marqué

Il n’est pas à l’OM, et règle le transfert de Greenwood en 48 heures

Alors jayayayaya😂😂😂sont passés ou tes 50M et surtout tes 100M de fin de saison?????je me délecte de tes conneries les unes derrière les autres en te faisant passer pour GRAND savant de footre01😂😂😂

Enquête judiciaire sur Grégory Lorenzi, l'OM réagit

Aucune preuve aucun alibi affaire classé, il a été victime d'un coup monté à Manchester, il a préféré de fuir de l Angleterre avec ça femme, l Angleterre c'est très dangereux sur les réseaux

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading