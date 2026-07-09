L’OL et l’OM pas assez riches, deux clubs de Ligue 1 en profitent

Une mallette caché encore
Ça risque donc d'être Robbie Ure
On arrive pas a marqué
Alors jayayayaya😂😂😂sont passés ou tes 50M et surtout tes 100M de fin de saison?????je me délecte de tes conneries les unes derrière les autres en te faisant passer pour GRAND savant de footre01😂😂😂
Aucune preuve aucun alibi affaire classé, il a été victime d'un coup monté à Manchester, il a préféré de fuir de l Angleterre avec ça femme, l Angleterre c'est très dangereux sur les réseaux
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📝 Mercato : Pablo Pagis 🇫🇷 intéresse grandement le Racing club de Strasbourg, l’attaquant de Lorient est lui aussi intéressé par le projet Blueco. 👀 Concurrence avec le Paris FC de Rosenior 🏴 ainsi qu’un club anglais et allemand. 🥊 Le prix du joueur aurait refroidi Lens