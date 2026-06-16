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Julien Duranville

L'OL le fait signer, c'était une superstar

OL16 juin , 15:30
parQuentin Mallet
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Pour pallier le départ à venir d'Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, l'OL est sur le point de s'offrir Julien Duranville. Autrefois considéré comme un Ballon d'Or en devenir par Vincent Kompany, le grand espoir belge est pour l'instant vu comme un flop.
L'Olympique Lyonnais profite de l'ouverture du mercato estival pour remodeler drastiquement son effectif. Malgré une saison dernière très convaincante, le club rhodanien s'est pris le mur de la réalité financière en pleine figure et doit rapidement renflouer les caisses du club pour passer la DNCG sans encombre. Pour l'instant, la direction est quasiment certaine de vendre Afonso Moreira, puisque le Bayer Leverkusen a proposé une offre colossale de 32 millions d'euros.
Le départ du Portugais va laisser un trou majeur sur le flanc gauche de l'attaque, que la cellule de recrutement lyonnaise veut combler en recrutant Julien Duranville (20 ans). Encore considéré comme un grand espoir belge, l'ailier gauche est, pour l'instant, un flop.

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Julien Duranville, cette superstar qui a viré au flop

A en croire les mots de Vincent Kompany il y a deux ans, Julien Duranville était pourtant prédestinée à devenir une superstar. « J'ai eu la chance de travailler avec lui à Anderlecht lorsqu'il avait 15 ou 16 ans. Je l'ai aidé à faire ses débuts contre le Club Bruges juste après son seizième anniversaire. Nous avons rapidement constaté son impact : il changeait le jeu. À cet âge-là, c'est très rare », avait déclaré l'actuel entraineur du Bayern Munich à son propos, avant d'affirmer que Julien Duranville faisait partie des joueurs qui remporteraient un Ballon d'Or un jour.
Toutefois, la suite ne lui a pour l'instant pas donné raison, et le Borussia Dortmund s'en mord les doigts. Recruté contre 13 millions d'euros en 2023, Julien Duranville va rejoindre l'OL trois ans plus tard contre seulement 5,5 millions d'euros hors bonus. Un investissement qui n'a pas marché, aussi bien sur le plan financier que sportif puisque le natif d'Uccle (Belgique) n'a disputé que 27 matchs officiels avec le BVB en trois ans, pour seulement un but et une passe décisive. Une hérésie pour un club qui pensait avoir recruté une superstar en devenir.

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A priori diomande il préfère Liverpool, Liverpool ils ont un avantage ils ont pas besoin de vendre pour acheter puisque en Angleterre ils ont pas une DNCG

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