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L'OL et personne d’autre, il déclare sa flamme

OL16 juin , 11:00
parHadrien Rivayrand
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Kaïl Boudache a officiellement rejoint l'OL ces dernières heures. L'ailier droit n'avait qu'une seule priorité pour la suite de sa carrière : rejoindre les Gones.
L'Olympique Lyonnais attaque fort ce début de mercato estival. Le club rhodanien a en effet officialisé ces dernières heures l'arrivée de Kaïl Boudache en provenance de l'OGC Nice. À seulement 20 ans, le jeune ailier espère franchir un cap sous les couleurs de son club de cœur après plusieurs mois prometteurs sur la Côte d'Azur. Une chose est sûre : il ne manque pas de motivation à l'idée de s'imposer dans l'effectif de Paulo Fonseca.

Boudache vit un rêve éveillé 

À peine arrivé à Lyon, le natif d'Alès a d'ailleurs adressé un message fort aux supporters lyonnais concernant son choix de carrière :
« Quand j'ai su que Lyon s'intéressait à moi, je savais que ça pouvait aboutir. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis même revu enfant avec le maillot de l'OL.
Ils m'ont montré qu'ils me voulaient vraiment et qu'ils accordaient une réelle importance à mon profil. C'est ce qui m'a convaincu très rapidement de faire ce choix. (...) J'ai rapidement compris l'intérêt que l'OL me portait. Pour ma famille comme pour moi, la décision était évidente. »

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Le discours des dirigeants lyonnais, mais également celui de Paulo Fonseca, a donc fait la différence auprès d'un joueur ambitieux et déterminé à franchir un nouveau palier. L'OL pourrait disputer de grandes échéances la saison prochaine, avec notamment l'espoir de participer à la Ligue des champions, un argument qui a également pesé dans la réflexion du jeune joueur.
Et le mercato lyonnais est loin d'être terminé. Après avoir bouclé l'arrivée de Kaïl Boudache, les Rhodaniens avancent également sur d'autres dossiers. Un accord a récemment été trouvé avec Mads Bidstrup et le RB Salzbourg. Le milieu de terrain danois est attendu dans les prochaines heures en France et son transfert devrait coûter plus de 10 millions d'euros aux dirigeants lyonnais.
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pas a 20 millions en tout cas a ce prix la lyon le garde

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Marseille ne sait pas vendre de plus il n'ont pas la patience d'attendre avec les joueurs sur le terrain j'espère qu'il ne vont pas brader Greenwood car au vu de certains prix demandez par certains club pour des joueurs qui n'ont qu'une année de haut niveau je pense que Greenwood au vu de son âge de son expérience de son niveau ses dernières années il vaut largement plus de 60millions d'euros sinon il faut le garder !

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AUCUN joueur n'est INVENDABLE en ligue 1 et encore moins à l'OL .....Réveil toi l'artiste

L'OL lâche 10 ME, la deuxième recrue est bouclée

Et autre chose petit menteur que tu es...Regarde bien la compo de Lens contre vous, il y au moins 5 mecs qui ont ete titulaires contre vous qui ne le sont pas d'habitude et qui ne l'ont pas été en final de coupe de france.. JE te laisse les trouver MONSIEUR DE MAUVAISE FOI

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
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4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
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