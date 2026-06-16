L'OL et personne d’autre, il déclare sa flamme

Kaïl Boudache a officiellement rejoint l'OL ces dernières heures. L'ailier droit n'avait qu'une seule priorité pour la suite de sa carrière : rejoindre les Gones.

L' Olympique Lyonnais attaque fort ce début de mercato estival. Le club rhodanien a en effet officialisé ces dernières heures l'arrivée de Kaïl Boudache en provenance de l'OGC Nice. À seulement 20 ans, le jeune ailier espère franchir un cap sous les couleurs de son club de cœur après plusieurs mois prometteurs sur la Côte d'Azur. Une chose est sûre : il ne manque pas de motivation à l'idée de s'imposer dans l'effectif de Paulo Fonseca.

Boudache vit un rêve éveillé

À peine arrivé à Lyon, le natif d'Alès a d'ailleurs adressé un message fort aux supporters lyonnais concernant son choix de carrière :

« Quand j'ai su que Lyon s'intéressait à moi, je savais que ça pouvait aboutir. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis même revu enfant avec le maillot de l'OL.

Ils m'ont montré qu'ils me voulaient vraiment et qu'ils accordaient une réelle importance à mon profil. C'est ce qui m'a convaincu très rapidement de faire ce choix. (...) J'ai rapidement compris l'intérêt que l'OL me portait. Pour ma famille comme pour moi, la décision était évidente. »

Le discours des dirigeants lyonnais, mais également celui de Paulo Fonseca, a donc fait la différence auprès d'un joueur ambitieux et déterminé à franchir un nouveau palier. L'OL pourrait disputer de grandes échéances la saison prochaine, avec notamment l'espoir de participer à la Ligue des champions, un argument qui a également pesé dans la réflexion du jeune joueur.

Et le mercato lyonnais est loin d'être terminé. Après avoir bouclé l'arrivée de Kaïl Boudache, les Rhodaniens avancent également sur d'autres dossiers. Un accord a récemment été trouvé avec Mads Bidstrup et le RB Salzbourg. Le milieu de terrain danois est attendu dans les prochaines heures en France et son transfert devrait coûter plus de 10 millions d'euros aux dirigeants lyonnais.