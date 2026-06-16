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OL : Le vrai prix de Duranville dévoilé, c’est la stupeur

OL16 juin , 9:40
parGuillaume Conte
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L'OL a trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour le recrutement de Julien Duranville. Mais le montant est bien inférieur à ce qui était annoncé en Allemagne.
L’OL est bien parti pour vivre un bouleversement total de son attaque. Endrick, Ghezzal et Yaremchuk sont partis cet été, tandis que Moreira et Fofana sont très demandés. Matthieu Louis-Jean s’est fait un malin plaisir de prévoir tous les scénarios pour permettre à Paulo Fonseca d’avoir rapidement une équipe compétitive à la reprise, car la place en Ligue des champions se jouera dès le début du mois d’août.

Duranville, une très bonne affaire pour l'OL ?

En attaque, pour animer le côté gauche, l’OL va miser sur Julien Duranville. L’ailier belge n’a pas réussi à s’imposer à Dortmund, et a connu une saison dernière tronquée par une blessure et un prêt mitigé à Bâle en Suisse. Mais Lyon a confiance en son potentiel et a trouvé un accord avec Dortmund pour le faire signer. L’Equipe dévoile le montant de ce transfert, et il est bien différent de ce qui était annoncé par la presse allemande.
Sky Deutschland évoquait une somme de 8,5 millions d’euros bonus inclus, et un pourcentage de 20 % en cas de revente du jeune belge. Pour le quotidien sportif français, le montant du transfert sec ne sera « que » de 5,5 millions d’euros, ce qui revient à un investissement assez modeste par rapport à la valeur estimée de Duranville. Des montants qui seront confirmés dès que le transfert sera officialisé, puisque l’OL est tenu de communiqué à ce sujet. Mais si le jeune ailier arrive pour remplacer un Afonso Moreira en partance pour Leverkusen pour 32 millions d’euros, au moins le club rhodanien se gardera de la marge pour son enveloppe entre les deux transactions.
Duranville pourrait être la deuxième recrue de l’OL cet été, après la signature de Kaïl Boudache en provenance de Nice, officialisée en ce début de semaine.
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Lyon ne supporte pas la France sauf en cas de finale

Le mitroglou des coms.T as encore raté 1 occasion( de te taire.)

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pas a 20 millions en tout cas a ce prix la lyon le garde

Rennes trouve 100 ME et nargue l’OL et l’OM

Marseille ne sait pas vendre de plus il n'ont pas la patience d'attendre avec les joueurs sur le terrain j'espère qu'il ne vont pas brader Greenwood car au vu de certains prix demandez par certains club pour des joueurs qui n'ont qu'une année de haut niveau je pense que Greenwood au vu de son âge de son expérience de son niveau ses dernières années il vaut largement plus de 60millions d'euros sinon il faut le garder !

OL : Tyler Morton, il craint une très mauvaise nouvelle

AUCUN joueur n'est INVENDABLE en ligue 1 et encore moins à l'OL .....Réveil toi l'artiste

L'OL lâche 10 ME, la deuxième recrue est bouclée

Et autre chose petit menteur que tu es...Regarde bien la compo de Lens contre vous, il y au moins 5 mecs qui ont ete titulaires contre vous qui ne le sont pas d'habitude et qui ne l'ont pas été en final de coupe de france.. JE te laisse les trouver MONSIEUR DE MAUVAISE FOI

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