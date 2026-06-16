OL : Le vrai prix de Duranville dévoilé, c’est la stupeur

L'OL a trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour le recrutement de Julien Duranville. Mais le montant est bien inférieur à ce qui était annoncé en Allemagne.

L’OL est bien parti pour vivre un bouleversement total de son attaque. Endrick, Ghezzal et Yaremchuk sont partis cet été, tandis que Moreira et Fofana sont très demandés. Matthieu Louis-Jean s’est fait un malin plaisir de prévoir tous les scénarios pour permettre à Paulo Fonseca d’avoir rapidement une équipe compétitive à la reprise, car la place en Ligue des champions se jouera dès le début du mois d’août.

Duranville, une très bonne affaire pour l'OL ?

En attaque, pour animer le côté gauche, l’OL va miser sur Julien Duranville. L’ailier belge n’a pas réussi à s’imposer à Dortmund, et a connu une saison dernière tronquée par une blessure et un prêt mitigé à Bâle en Suisse. Mais Lyon a confiance en son potentiel et a trouvé un accord avec Dortmund pour le faire signer. L’Equipe dévoile le montant de ce transfert, et il est bien différent de ce qui était annoncé par la presse allemande.

Sky Deutschland évoquait une somme de 8,5 millions d’euros bonus inclus, et un pourcentage de 20 % en cas de revente du jeune belge. Pour le quotidien sportif français, le montant du transfert sec ne sera « que » de 5,5 millions d’euros, ce qui revient à un investissement assez modeste par rapport à la valeur estimée de Duranville. Des montants qui seront confirmés dès que le transfert sera officialisé, puisque l’OL est tenu de communiqué à ce sujet. Mais si le jeune ailier arrive pour remplacer un Afonso Moreira en partance pour Leverkusen pour 32 millions d’euros, au moins le club rhodanien se gardera de la marge pour son enveloppe entre les deux transactions.

Duranville pourrait être la deuxième recrue de l’OL cet été, après la signature de Kaïl Boudache en provenance de Nice, officialisée en ce début de semaine.