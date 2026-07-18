FCN : Ils se croient déjà partis, Der Zakarian envoie un message

Et bin on va être servi, je ne sens pas ce type n' y avait-il pas mieux ?
Pourquoi tu lui réponds?
Et en plus d'être un âne tu ne sais pas lire. " on ne dit pas d'un poisson rouge qu'il est stupide mais qu'il n'a pas de mémoire. Même si c'est scientifiquement faux c'est sa réputation." Donc tu ne m'as rien appris Jean-Michel Apeuprès que parle de QI de poisson rouge mdr. Mais tu as raison sur une chose, l'âne que tu es ne pourras pas devenir un cheval de course. Et tu viens de le prouver en montrant que tu ne sais même pas lire^^
pas sur car il y a des dettes à rembourser chaque année
en France de toute façon il est foutu
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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