FCN : Ils se croient déjà partis, Der Zakarian envoie un message

FCN : Ils se croient déjà partis, Der Zakarian envoie un message

FC Nantes18 juil. , 13:40
parGuillaume Conte
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Le mercato a débuté fort mais il est très loin d'être fini au FC Nantes. Michel Der Zakarian en a profité pour rappeler ses joueurs à la discipline collective, quel que soit leur statut.
Il y a du mouvement à Nantes après la relégation en Ligue 2, et cela ne concerne pas que les départs. Waldemar Kita a décidé d’offrir à la Maison Jaune les moyens de remonter immédiatement en Ligue 1, et plusieurs joueurs sont arrivés. Lucas Perrin, Killian Corredor et Mathieu Cafaro ont posé leurs valises, pour un recrutement destiné à jouer les premiers rôles dans un championnat de Ligue 2 relevé.
Au coeur de la préparation, Michel Der Zakarian, qui retrouve le banc des Canaris pour la troisième fois, a évoqué le mois à venir qui s’annonce encore mouvementé à ses yeux. Notamment sur le plan des départs, ou entre les joueurs courtisés et les indésirables, cela devrait bouger.
« Il y a des joueurs qui vont être amenés à partir peut-être, d’autres vont arriver. Le mercato n’est pas fini », a livré l’entraineur du FC Nantes, qui a tenu à s’adresser aux joueurs qui se voient déjà ailleurs. Outre Mostafa Mohamed, qui n’a plus donné signe de vie depuis la reprise, plusieurs éléments espèrent quitter Nantes pour éviter de jouer en Ligue 2 ou bien se sortir d'une spirale négative avec une faible utilisation. Mais ils ont tout intérêt à jouer le jeu selon « MDZ ».
« On leur a dit qu’ils devaient bien travailler. Quoi qu’il arrive, ils sont amenés à partir, ils doivent rester en forme. Tout le monde doit s’investir », a souligné le technicien français, qui souhaite un groupe mobilisé car le championnat débute désormais dans trois semaines. Ce sera le samedi 8 août, avec un match déjà à prendre au sérieux contre le Red Star, barragiste la saison passée.
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