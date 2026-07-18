Barcola et le PSG, ça sent le clash cet été

Les discussions sont totalement rompues entre Bradley Barcola et le PSG au sujet de son avenir. De quoi forcer un transfert cet été alors que Paris veut recruter du lourd devant.

Concentré sur la Coupe du monde aux Etats-Unis, Bradley Barcola sait que son nom fait beaucoup parler en Europe. Son avenir pose question alors que le PSG cherche à recruter deux joueurs offensifs majeurs, ce qui pourrait nuire à son statut qui n’est déjà pas celui d’un titulaire indiscutable.

Arsenal, Liverpool et le Bayern Munich l’apprécient, même si cela ne représente pour le moment qu’un intérêt mesuré. Tout pourrait s’accélérer à la fin de la Coupe du monde, quand l’ancien lyonnais va revenir en France. En effet, le PSG va être amené à boucler le recrutement des recrues visées, et Barcola saura alors quel sort il lui est réservé.

Selon L’Equipe, le PSG est toujours sur la même ligne, à savoir qu’il a envie de voir son attaquant rester et continuer à contribuer à la réussite du club en Ligue 1 comme en Coupe d’Europe. Mais la situation est bien différente pour l’international français, selon les informations d’Abdellah Boulma.

L’informateur indépendant l’affirme, Barcola est tenté par l’idée de changer d’air cet été. Et surtout, les relations sont complètement coupées entre le clan du joueur et le club parisien. Et quand on sait à quel point le PSG aime avancer sur les prolongations de contrat de ses meilleurs éléments, cela signifie que l’espoir d’un nouveau contrat n’est plus présent. Aucune offre ni négociation n’a eu lieu depuis la proposition du PSG rejetée au printemps dernier, et absolument aucun rendez-vous n’est prévu en ce sens prochainement.

Autant dire que le message est clair pour tout le monde. S’il veut le vendre à son meilleur prix, Paris va devoir écouter les offres cet été. Sinon, le risque est devoir Bradley Barcola continuer encore un an sous les ordres de Luis Enrique, et s’approcher ensuite de la fin de son contrat en 2028. A l’heure actuelle, l’ancienne pépite de l’OL possède une valeur encore très élevée, avec un montant nécessaire d’au moins 110 millions d’euros pour valider son transfert.