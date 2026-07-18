PSG : Achraf Hakimi, la sanction est validée

Moins impérial que par le passé, Achraf Hakimi va récupérer un réel concurrent au poste d'arrière droit la saison prochaine. Une décision prise par le PSG qui fait quasiment l'unanimité.

Indétrônable au PSG , Achraf Hakimi fait partie des meilleurs spécialistes au monde à son poste. Une affirmation rendue possible par son incroyable activité, son apport offensif mais aussi ses progrès défensifs sur ces dernières années. Toutefois, ce constat s’essouffle avec une saison précédente moins convaincante, et une Coupe du monde clairement décevante.

Le latéral marocain a trop peu apporté par rapport aux attentes, et a fait beaucoup de mauvais choix, notamment sur les coups de pied arrêtés. En quart de finale contre la France, il a disputé son pire match et a pris la foudre par les supporters des Lions de l’Atlas.

Le PSG pas rassurée par Hakimi

Cette mauvaise performance a visiblement pesé sur le choix du PSG, qui avait jusqu’à présent épargné le Marocain de la moindre concurrence à son poste. Un choix osé et risqué qui n’est désormais plus de mise, puisque Luis Campos souhaite recruter un latéral droit pour concurrencer réellement Hakimi. Une très bonne chose aussi pour les suiveurs du Paris SG, interrogés sur Foot01 par un sondage qui a reçu plus de 3000 réponses.

Et le verdict est radical puisque, à 84 %, les personnes interrogées sont favorables à l’arrivée d’un réel concurrent à Hakimi cet été, afin de pousser l’ancien joueur du Real Madrid et de l’Inter Milan à être encore plus performant. Un souhait qui démontre à la fois l’ambition des suiveurs du PSG, mais aussi la petite crainte sur le niveau de leur latéral droit si jamais il ne parvenait pas à se remettre la tête à l’endroit.