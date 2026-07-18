Donald Trump
Donald Trump et Gianni Infantino

CdM 2026 : Trump humilie Infantino en direct

Mondial 202618 juil. , 13:00
parHadrien Rivayrand
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Il y a quelques jours, la FIFA décidait d’annuler un carton rouge donné à Folarin Balogun. Une décision qui a beaucoup plu à Donald Trump.
Cette Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord touche bientôt à sa fin, mais elle aura déjà été marquée par plusieurs décisions surprenantes, sur le terrain comme en dehors. L’une des plus marquantes restera l’annulation du carton rouge reçu par Folarin Balogun lors de la victoire des États-Unis face à la Bosnie-Herzégovine. Donald Trump s’en était alors mêlé, demandant publiquement à Gianni Infantino, le président de la FIFA, d’intervenir pour faire annuler la sanction. Une demande qui avait finalement été entendue, provoquant l’incompréhension de plusieurs sélections présentes au Mondial. Mais de son côté, le président américain se réjouit évidemment de cette décision.

Trump en rajoute une couche

Lors d’une conférence de presse durant laquelle il était présent aux côtés de Gianni Infantino, le président des États-Unis en a rajouté une couche, n’hésitant pas à taquiner le patron de la FIFA : « Était-ce un rouge ? J'étais forcé d'appeler Gianni pour lui en faire mention. Je lui ai dit : 'Laisse-le jouer' ». Une sortie qui a quelque peu gêné le président de la FIFA, qui n’a pas manqué d’afficher une petite grimace selon Sports Illustrated. Par la suite, Trump a tenu à préciser : « Non, non, je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit que je voulais lui rapporter mon désaccord. »

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Il ne reste désormais plus que deux rencontres à disputer dans cette Coupe du monde 2026. L’équipe de France sera notamment concernée par la petite finale, qui se jouera ce samedi face à l’Angleterre. La grande finale opposera quant à elle l’Argentine à l’Espagne. Une affiche qui promet d’être particulièrement disputée et qui pourrait se jouer sur des détails. La pression sera également forte sur les épaules de Slavko Vincic, désigné pour arbitrer cette rencontre.
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Et en plus d'être un âne tu ne sais pas lire. " on ne dit pas d'un poisson rouge qu'il est stupide mais qu'il n'a pas de mémoire. Même si c'est scientifiquement faux c'est sa réputation." Donc tu ne m'as rien appris Jean-Michel Apeuprès que parle de QI de poisson rouge mdr. Mais tu as raison sur une chose, l'âne que tu es ne pourras pas devenir un cheval de course. Et tu viens de le prouver en montrant que tu ne sais même pas lire^^

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