OL-Slavia, à quelle heure et sur quelle chaine ?

L’Olympique Lyonnais disputera son quatrième match de préparation ce samedi face au Slavia. L’occasion pour les Gones de Paulo Fonseca de poursuivre leur montée en puissance.

Quelle heure pour OL - Slavia ?

samedi 18 juillet 2026 à 19h au campus Adidas, à Herzogenaurach, en Bavière. À noter que ce match se jouera à huis clos. Les Rhodaniens veulent continuer à progresser avant le début de la nouvelle saison et le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, prévu début août. L ’OL aura l’occasion de hausser le ton face au Slavia, une équipe largement à sa portée sur le papier. Cette rencontre entre Français et Tchèques se disputera ceau campus Adidas, à Herzogenaurach, en Bavière. À noter que ce match se jouera à huis clos.

Sur quelle chaîne suivre OL - Slavia ?

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Cette rencontre amicale entre l’OL et le Slavia sera divisée en deux périodes de 60 minutes et sera diffusée sur OL Play, la chaîne du club rhodanien.

Les compositions probables de OL - Slavia

L’Olympique Lyonnais a déjà réalisé une belle préparation en enchaînant trois victoires consécutives face à Mâcon 71 (5-2), au FC Saint-Gall (6-3) et au Servette FC (2-1). Paulo Fonseca devrait encore effectuer plusieurs tests afin de faire progresser le rythme de son équipe et de donner du temps de jeu à l’ensemble de son groupe.

La composition probable de l’OL : Descamps, Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo, Morton, Tolisso, Bidstrup, Boudache, Himbert, Duranville.

De son côté, le Slavia a alterné le bon et le moins bon depuis le début de sa préparation estivale. Les Tchèques restent toutefois sur une victoire convaincante 3-0 face à Ružomberok et devront être pris au sérieux par les Gones s'ils veulent ressorti de cette rencontre avec un nouveau succès.

La composition probable du Slavia : Domchak, Glossoa, Javorcek, Vicek, Pitak, Moses, Dorley, Camara, Nowak, Ayaosi, Schranz.