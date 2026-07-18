OL-Slavia, à quelle heure et sur quelle chaine ?
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OL-Slavia, à quelle heure et sur quelle chaine ?

OL18 juil. , 13:20
parHadrien Rivayrand
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L’Olympique Lyonnais disputera son quatrième match de préparation ce samedi face au Slavia. L’occasion pour les Gones de Paulo Fonseca de poursuivre leur montée en puissance.

Quelle heure pour OL - Slavia ?

Les Rhodaniens veulent continuer à progresser avant le début de la nouvelle saison et le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, prévu début août. L’OL aura l’occasion de hausser le ton face au Slavia, une équipe largement à sa portée sur le papier. Cette rencontre entre Français et Tchèques se disputera ce samedi 18 juillet 2026 à 19h au campus Adidas, à Herzogenaurach, en Bavière. À noter que ce match se jouera à huis clos.

Sur quelle chaîne suivre OL - Slavia ?

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Cette rencontre amicale entre l’OL et le Slavia sera divisée en deux périodes de 60 minutes et sera diffusée sur OL Play, la chaîne du club rhodanien.

Les compositions probables de OL - Slavia

L’Olympique Lyonnais a déjà réalisé une belle préparation en enchaînant trois victoires consécutives face à Mâcon 71 (5-2), au FC Saint-Gall (6-3) et au Servette FC (2-1). Paulo Fonseca devrait encore effectuer plusieurs tests afin de faire progresser le rythme de son équipe et de donner du temps de jeu à l’ensemble de son groupe.
La composition probable de l’OL : Descamps, Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo, Morton, Tolisso, Bidstrup, Boudache, Himbert, Duranville.
De son côté, le Slavia a alterné le bon et le moins bon depuis le début de sa préparation estivale. Les Tchèques restent toutefois sur une victoire convaincante 3-0 face à Ružomberok et devront être pris au sérieux par les Gones s'ils veulent ressorti de cette rencontre avec un nouveau succès.
La composition probable du Slavia : Domchak, Glossoa, Javorcek, Vicek, Pitak, Moses, Dorley, Camara, Nowak, Ayaosi, Schranz.
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Et en plus d'être un âne tu ne sais pas lire. " on ne dit pas d'un poisson rouge qu'il est stupide mais qu'il n'a pas de mémoire. Même si c'est scientifiquement faux c'est sa réputation." Donc tu ne m'as rien appris Jean-Michel Apeuprès que parle de QI de poisson rouge mdr. Mais tu as raison sur une chose, l'âne que tu es ne pourras pas devenir un cheval de course. Et tu viens de le prouver en montrant que tu ne sais même pas lire^^

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