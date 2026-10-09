L'OL interdit de recruter... un joker médical

L'OL interdit de recruter... un joker médical

OL
parGuillaume Conte
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Privé pour de longs mois de sa recrue au poste d'arrière gauche Mohamed Ouédraogo, l'OL n'entre pas dans le cadre pour recruter un joker médical en cours de saison.
L’OL n’en avait pour le moment pas exprimé l’intention, mais s’il voulait recruter un joker médical suite à la grave blessure de Mohamed Ouédraogo, ce ne sera pas possible. Le club rhodanien ne remplit pas les critères pour avoir le droit de faire signer un joueur pour compenser la sérieuse blessure de son arrière gauche. Le fait que l’OL ait déjà utilisé son joker classique pour faire signer Keito Nakamura après la date limite des transferts n’entre même pas en ligne de compte.
Seule une blessure de Mohamed Ouédraogo avec sa sélection du Burkina Faso aurait autorisé dans un premier temps Lyon à recruter un nouveau joueur sans condition. Mais le défenseur arrivé du championnat autrichien cet été a été touché au ligament du genou lors d’une séance d’entrainement à Lyon, à son retour de sélection, alors qu’il n’avait pas joué avec les Etalons pendant cette trêve.
L’autre condition pour pouvoir obtenir un joker médical est que le joueur se blesse avec son club, à l’entrainement ou en match, mais soit considéré comme un joueur régulièrement sollicité avec au moins cinq apparitions en compétitions officielles en France. Or Ouédraogo n’a pas atteint ce total avec l’OL, Paulo Fonseca l’ayant laissé sur le banc ou en tribunes à plusieurs reprises déjà en ce début de saison. Aucun moyen d’obtenir un joker médical donc pour Lyon, même si avec Abner et Nicolas Tagliafico, l’OL a de quoi tenir jusqu’à la pause hivernale. Au minimum.
En tout cas, Paulo Fonseca a tenu à prendre la parole pour lui remonter le moral en ce moment difficile. « C’est un jeune joueur, qui a de grosses qualités pour devenir un grand latéral. J’ai parlé avec lui, il est jeune, il est fort. Il est important pour lui de se concentrer sur la récupération. Ce sera long, mais il est fort », a promis l’entraineur portugais, qui sait que la première saison de Mohamed Ouédraogo à Lyon sera forcément ratée avec ses débuts décevants et sa blessure par la suite.

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