TV : Lens - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Suite à une longue trêve internationale de près de trois semaines, la Ligue 1 va reprendre ses droits ce week-end avec un premier match alléchant à suivre entre le Racing Club de Lens et l’Olympique Lyonnais.

Quelle heure pour Lens - OL ?

vendredi 9 septembre à 20h45 au Stade Bollaert. La Ligue 1 est bientôt de retour ! Après une pause internationale plus longue qu'à l'habitude, sachant que l’équipe de France de Zinédine Zidane a disputé quatre matchs en l’espace de deux semaines, le championnat de France va reprendre ce week-end. Le match de reprise sera un choc entre Lens et Lyon . Cette rencontre se jouera ceau Stade Bollaert.

Sur quelle chaîne suivre Lens - OL ?

Comme tous les matchs de la saison en L1, cette rencontre entre le RCL et l’OL comptant pour la 6e journée de championnat sera diffusée sur Ligue 1+.

Les compos probables de Lens - OL :

Plongé tout au fond du classement de la Ligue 1, avec une 15e place juste devant l’OM, Lens a connu un début de saison très compliqué. Avec une seule victoire au compteur, lors de la première journée, dans la foulée de sa victoire au Trophée des Champions face au PSG, le RCL vient d’enchaîner trois défaites en quatre matchs en championnat. Autant dire que l’heure est grave pour les Sang et Or, qui ont déjà changé d’entraîneur, Yannick Cahuzac ayant remplacé Dino Toppmöller.

La compo probable de Lens : Risser - Antonio, Todibo, Udol - Aguilar, Cuisance, Haidara, Kadile - Thauvin, Sima, Soares.

Bien installé sur le podium du championnat de France, à deux points du leader monégasque mais devant le PSG, l’OL est toujours invaincu en championnat. Sortant d’une très belle victoire face à Rennes avant la trêve (4-0), Lyon a l'opportunité de prendre provisoirement la tête du classement en cas de victoire à Lens. Autant dire que les hommes de Paulo Fonseca seront très motivés à l’idée de jouer dans le Nord vendredi. Pour ce match, l’entraîneur lyonnais fera sans Niakhaté, blessé pendant la trêve avec le Sénégal.

La compo probable de l’OL : Greif - Athekame, Bacher, Kluivert, Abner - Bidstrup, Morton - Nuamah, Sulc, Tolisso - Openda.