OL : Un problème Duranville à Lyon, la presse belge balance

Arrivé du Borussia Dortmund lors du dernier mercato pour 5 millions d'euros, Julien Duranville n'a joué que 68 minutes toutes compétitions confondues avec l'Olympique Lyonnais. Selon la presse belge, il y a un vrai problème entre l'attaquant et l'OL.

Souhaitant se renforcer offensivement rapidement avant les échéances européennes de l'été, l'Olympique Lyonnais avait accepté de débourser 5 millions d'euros pour faire venir Julien Duranville. Agé de 20 ans, l'international belge collait avec les exigences de Paulo Fonseca. Oui mais voilà, depuis qu'il a rejoint Lyon, le natif d'Uccle n'est pas à la hauteur des attentes, et ses apparitions sont rarissimes. Si du côté de la capitale des Gaules, ce sujet n'est pas abordé, du côté des médias belges, on se demande ce qu'il arrive à celui qui est considéré comme l'un des espoirs du football national. A quelques heures du match entre Lens et l'OL, le quotidien La Dernière Heure s'est penché sur le cas Duranville et a fait quelques révélations.

Duranville déçoit l'OL

Parce que même si Paulo Fonseca affiche une confiance absolue en Julien Duranville, dans les coulisses du Groupama Stadium le discours ne serait pas identique. « Il se murmure en interne que l'OL est mécontent des premières semaines de Duranville. Le niveau du joueur acheté 5 millions d'euros à Dortmund serait en deçà des attentes et Fonseca ne le considérerait déjà plus comme l'une de ses premières options sur les ailes, malgré le départ de Malick Fofana », écrivent nos confrères belges. Et ce manque de temps de jeu a un effet direct, l'attaquant de l'OL n'est plus sur les petits papiers du nouveau sélectionneur belge.

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Alors, le quotidien belge affirme que du côté de Julien Duranville on pourrait rapidement faire un choix radical. « En parallèle, celui qui possède la double nationalité congolaise commence à douter de ses perspectives avec la Belgique. Même si un changement de nationalité sportive ne serait légalement possible qu'en septembre 2027 », annonce Simon Halmoir, spécialiste du football étranger pour La Dernière Heure.