Jordan Veretout enrage, l'OL ne lui manquera pas

Arrivé à l'Olympique Lyonnais en provenance de Marseille en septembre 2024, Jordan Veretout a fait un petit tour avant de partir en Arabie saoudite. L'ancien Nantais ne garde d'ailleurs pas un très bon souvenir de son passage dans le Rhône.

Le 4 septembre 2024, Jordan Veretout s'engageait à l' Olympique Lyonnais pour deux saisons en tant que recrue joker après un été passé dans le loft de l'OM. A ce moment-là, il ne se doutait certainement pas qu'il repartirait une saison plus tard. A cause des très gros problèmes financiers rencontrés par le club rhodanien, le milieu de terrain de 32 ans a dû plier bagages. En cause, son salaire particulièrement élevé qui pesait lourd dans la balance salariale.

J. Veretout France • Âge 32 • Milieu Coupe de France Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Alors que la direction lyonnaise avait promis à la DNCG d'alléger ses dépenses, Jordan Veretout a finalement été vendu au Al-Arabi SC au Qatar contre 500 000 euros et 50 % d'intéressement sur une future vente. Dans une récente interview, l'ancien Nantais a confirmé son soulagement d'avoir pu quitter le club pendant l'été, notamment parce qu'il n'a pas passé une très belle année sur le plan sportif et personnel.

Jordan Veretout n'a pas joué où il voulait

« Lyon était exigeant au niveau financier, donc il y a eu un peu un bras de fer, mais toujours dans le respect. J'aurais pu rejoindre mon nouveau club bien plus tôt. Ce n'est pas ma meilleure saison à Lyon", confie le milieu de terrain. J'avais à cœur de partir le plus rapidement possible. Je suis venu ici pour apporter mon expérience... on ne m'a pas mis dans les meilleures conditions, jamais à mon vrai poste. C'était peut-être à moi de plus m'adapter aussi », a déclaré Jordan Veretout au Média Carré. L'ancien Nantais évolue désormais au Qatar et semble s'épanouir à un poste qu'il apprécie particulièrement, celui de milieu relayeur gauche.