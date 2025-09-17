ICONSPORT_262101_0124
L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

Ligue 1 17 sept.
Au coeur d’une énorme polémique ce dimanche lors du choc Rennes-OL alors qu’elle officiait à la VAR, Stéphanie Frappart n’a pas été sanctionnée. L’arbitre de 41 ans sera au sifflet ce week-end en Ligue 1.
« C'est haut mais pour moi ça reste pas, ça glisse ». Cette phrase prononcée par Stéphanie Frappart pendant le match entre Rennes et l’OL dimanche soir est déjà devenue culte. Il faut dire que l’arbitre française de 41 ans, en charge de la VAR pour le match de la 4e journée au Roazhon Park, a provoqué une énorme polémique. En cause, une grosse semelle d’Anthony Rouault sur Khalis Merah, non-sanctionné en direct par l’arbitre central Ruddy Buquet.

Stéphanie Frappart au sifflet ce week-end en L1

Dans son compte-rendu publié lundi, la direction nationale de l’arbitrage a regretté que son assistante vidéo Stéphanie Frappart ne l’ait pas interpellé pour aller visionner les images. Une sanction aurait pu être prise à l’encontre de l’arbitre française. Cela ne sera pas le cas puisque cette dernière a été désignée pour arbitrer ce week-end en Ligue 1. En effet, Stéphanie Frappart sera au sifflet pour Monaco-Metz ce dimanche à 17h15 lors de la cinquième journée de Ligue 1. Elle sera assistée de Mikael Bercehbru et Aurélien Drouet tandis qu’Aurélien Petit sera lui en charge du VAR.
Il s’agira de la deuxième apparition de Stéphanie Frappart en tant qu’arbitre de centre cette saison en Ligue 1 après le match entre Nantes et Auxerre avant la trêve internationale. A n’en pas douter, sa prestation sera scrutée, par ses supérieurs bien sûr mais également par les dirigeants de l’Olympique Lyonnais. A l’instar de Matthieu Louis-Jean, furieux après la rencontre, le club rhodanien n’a pas digéré les décisions arbitrales prises pendant le match de dimanche face à Rennes. En cause, l’exclusion oubliée pour Anthony Rouault mais aussi le carton rouge trop sévère aux yeux des dirigeants de l’OL pour Tyler Morton.

Ligue 1

21 septembre 2025 à 17:15
Monaco
17:15
Metz
Derniers commentaires

OM : Carvajal expulsé, c'est la faute de Rulli

Sauf que c'est Rulli qui commence a insulter Carvaral, c'est bien beau de vouloir defendre H24 tes marseillais, mais quand on a un con dans ton équipe il faut le dire aussi.

OM : Carvajal expulsé, c'est la faute de Rulli

Rulli est une petite P*** on le sait depuis longtemps. Il en est pas a son premier coup d'essai. D'être un bon gardien ne te donne pas le droit a tout.

Kylian Mbappé et Vinicius, le ton monte à Madrid

Il est clair que ce n'est pas un grand Real Madrid. C'est une anomalie pour un club pareil d'avoir une défense de ce niveau. Personne n'aime et sait défendre dans cette équipe, tu le sent direct.

L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

Non ce n'est pas mon jugement, les ralentis montrent que c'est Lacazette qui attrape Balerdi et le fait tomber. Sinon quel est le lien pour voir les stats des arbitres déjugés par la commission?

L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

impact super important , Marseille a gagné le match. C'est tellement plus facile contre Belardi ( je ne plaisante pas). En revanche, le fait que l'expulsion soit severe c'est ton jugement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

