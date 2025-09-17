L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

Au coeur d’une énorme polémique ce dimanche lors du choc Rennes-OL alors qu’elle officiait à la VAR, Stéphanie Frappart n’a pas été sanctionnée. L’arbitre de 41 ans sera au sifflet ce week-end en Ligue 1.

« C'est haut mais pour moi ça reste pas, ça glisse ». Cette phrase prononcée par Stéphanie Frappart pendant le match entre Rennes et l'OL dimanche soir est déjà devenue culte. Il faut dire que l'arbitre française de 41 ans, en charge de la VAR pour le match de la 4e journée au Roazhon Park, a provoqué une énorme polémique . En cause, une grosse semelle d'Anthony Rouault sur Khalis Merah, non-sanctionné en direct par l'arbitre central Ruddy Buquet.

Stéphanie Frappart au sifflet ce week-end en L1

Dans son compte-rendu publié lundi, la direction nationale de l’arbitrage a regretté que son assistante vidéo Stéphanie Frappart ne l’ait pas interpellé pour aller visionner les images. Une sanction aurait pu être prise à l’encontre de l’arbitre française. Cela ne sera pas le cas puisque cette dernière a été désignée pour arbitrer ce week-end en Ligue 1. En effet, Stéphanie Frappart sera au sifflet pour Monaco -Metz ce dimanche à 17h15 lors de la cinquième journée de Ligue 1. Elle sera assistée de Mikael Bercehbru et Aurélien Drouet tandis qu’Aurélien Petit sera lui en charge du VAR.

Il s’agira de la deuxième apparition de Stéphanie Frappart en tant qu’arbitre de centre cette saison en Ligue 1 après le match entre Nantes et Auxerre avant la trêve internationale. A n’en pas douter, sa prestation sera scrutée, par ses supérieurs bien sûr mais également par les dirigeants de l’Olympique Lyonnais. A l’instar de Matthieu Louis-Jean, furieux après la rencontre, le club rhodanien n’a pas digéré les décisions arbitrales prises pendant le match de dimanche face à Rennes. En cause, l’exclusion oubliée pour Anthony Rouault mais aussi le carton rouge trop sévère aux yeux des dirigeants de l’OL pour Tyler Morton.