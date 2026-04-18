Endrick une saison de plus à l'OL
Endrick et Lyon, ça peut durer

L'OL foudroie le PSG grâce à Endrick

OL18 avr. , 14:20
parHadrien Rivayrand
3
L'OL avait flairé le bon coup l’hiver dernier en obtenant le prêt de Endrick en provenance du Real Madrid. Le Brésilien alterne le chaud et le froid sportivement dans le Rhône, mais les retombées sont déjà bien visibles pour les Gones.
L’Olympique Lyonnais rêve toujours d’une place dans le top 4 en cette fin de saison et fera tout pour y parvenir. L’hiver dernier, malgré des moyens en baisse, les Gones ont réussi à se faire prêter Endrick par le Real Madrid. Un joli coup sportif, mais aussi marketing pour l’OL. Le Brésilien n’a pas tardé à faire parler la poudre au début de son aventure lyonnaise, même si la suite est plus compliquée aujourd’hui. En dehors des terrains, son impact reste en revanche très important, notamment au Brésil.

Endrick fait le bonheur de l'OL au Brésil 

Ces dernières heures, Gones Arena a relayé les chiffres des audiences des matchs de l’OL au Brésil. Et l’on peut noter que les Gones sont presque deux fois plus regardés que le Paris Saint-Germain grâce à la présence d’Endrick. Depuis l’arrivée du jeune talent auriverde dans le Rhône, les audiences de l’OL sont passées de 280 000 à 2,3 millions de spectateurs. Côté PSG, elles sont passées de 870 000 à 1,2 million.
La présence d’un joueur comme Endrick contribue donc fortement à renforcer l’image de la Ligue 1 à l’étranger, et notamment au Brésil. Une belle opération pour le championnat de France en matière de visibilité. À la fin de la saison, le Brésilien devrait toutefois retourner au Real Madrid.

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Reste à savoir si la direction lyonnaise tentera de réaliser à nouveau un coup XXL sur le marché des transferts afin de renforcer son exposition à l’international. Du côté du Paris Saint-Germain, les audiences restent également importantes, portées par la présence de joueurs comme Marquinhos ou Lucas Beraldo. Par le passé, le club de la capitale a aussi vu passer des stars comme Neymar, Maxwell, Ronaldinho, Raí ou encore Thiago Silva.
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1-0 Lorient ... 🙄

L'OL veut rapatrier un ex-Marseillais en France

On s en fout de ca , on doit encore dégraissé faudra vendre les hauts salaires le peu de bons joueurs et avoir que des prets ou des joueurs a 2 3M

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Ligue 1

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62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
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5029148749418
7
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49291541050437
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43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
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3730107134142-1
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3628106123743-6
12
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3529811103745-8
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14
Le Havre
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