La vente de l’OL à Michele Kang finalement annulée ?

Acheté par John Textor pour 798 millions d’euros à Jean-Michel Aulas, Pathé et IDG Capital, l’OL a vu sa valeur s’écrouler ces derniers mois. Et si un rachat par Michele Kang a été évoqué, il ne devrait pas intervenir à court terme.

L’Olympique Lyonnais est à un tournant de son histoire. Le club rhodanien, qui se trouve dans une situation économique pour le moins délicate, pourrait faire l’objet d’un rachat par Michele Kang . C’est tout du moins les informations évoquées ces derniers jours alors que la datte du club est massive, proche de 500 millions d’euros, sans compter le déficit de plus de 200 millions d’euros sur la saison 2024-2025. Un déficit réduit à 100 millions d’euros grâce à la cure d’austérité décidée par Michael Gerlinger et Michele Kang.

Dans les colonnes de L’Equipe, un connaisseur du dossier évoque : « Il faut rappeler que Textor a acheté l'OL très cher. Aujourd'hui, avec la nomination d'un administrateur, soit on envisage un scénario à la Lille, c'est-à-dire assainissement et restructuration des dettes afin de redonner de la valeur au club, soit on s'oriente vers une ouverture du capital pour optimiser le remboursement des créanciers » explique d’abord ce proche de l’Olympique Lyonnais, qui poursuit : « Un acheteur devra aussi satisfaire le pool bancaire de la dette du stade (320 M€). Si quelqu'un fait une offre, il voudra tout mettre sur la dette ». Mais pour lui, une vente de l’Olympique Lyonnais à court terme n’est pas forcément évidente.

Au contraire, il juge pour les investisseurs l’opportunité lyonnaise, dont le club est valorisé à hauteur de 300 millions d’euros à ce jour, comme à éviter. « Mais la dette est telle qu'un acheteur ne paiera pas ce prix. Après, la question qui se posera aux créanciers est de savoir s'il ne vaut mieux pas accepter de faire un trait sur une partie de la dette et la renégocier plutôt que de prendre le risque de tout perdre » juge-t-il. Le quotidien national précise que l’expert interrogé, « qui voit passer régulièrement des dossiers de club », ne perçoit pas un grand intérêt du marché pour l’Olympique Lyonnais, qui « n’est de toute façon pas en vente » d’après L’Equipe.

L'OL « pas en vente » selon L’Equipe