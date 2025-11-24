OL : Un adjoint de Paulo Fonseca quitte Lyon

L'OL a annoncé le départ de Damien Della Santa, un des adjoints de Paulo Fonseca. Son nom circule déjà du côté de Lens où il pourrait retrouver Pierre Sage.

Arrivé à l'Olympique Lyonnais au début de l'année 2024 à la demande de Pierre Sage, Damien Della Santa quitte ce lundi le club rhodanien, où il avait été clairement mis de côté avant la reprise de la saison 2024-2025. « L'Olympique Lyonnais annonce le départ de Damien Della Santa, entraîneur adjoint du groupe professionnel. Le club tient à le remercier sincèrement pour son professionnalisme, son investissement quotidien et la qualité de son engagement aux côtés du staff et des joueurs. L'OL souligne la contribution de Damien Della Santa aux objectifs sportifs du club durant son passage à Lyon. La transition au sein du staff technique est d'ores et déjà engagée afin d'assurer la continuité du travail. L’Olympique Lyonnais souhaite à Damien Della Santa pleine réussite pour la suite de sa carrière », indique l'OL.

De son côté, le désormais ancien adjoint de Paulo Fonseca a commenté sobrement son départ de l'Olympique Lyonnais. « Il est temps de dire au revoir… Merci du fond du cœur aux joueurs, aux staffs et aux supporters. Vous avez rempli cette aventure d’émotions, de passion et de moments inoubliables. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite », a indiqué, sur X, Damien Della Santa. Selon ButFootballClub, le nom du technicien est évoqué à Lens où il retrouverait alors Pierre Sage et un club qui fonctionne à 100%.