OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

En quête d’un rebond à Auxerre dimanche après-midi, l’OL est reparti de Bourgogne avec plus de doutes que de certitudes. Son attaque n’a pas brillé et se retrouve logiquement au coeur des débats.

Privé de Fofana, Ghezzal, Morton, Nuamah ou encore Mangala et Tagliafico, l’Olympique Lyonnais s’est présenté décimé à Auxerre dimanche après-midi. Dans un match peu emballant, l’équipe de Paulo Fonseca a ramené un point de son déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat. Un match nul dans tous les sens du terme qui ne fait pas vraiment les affaires de l’OL, qui perd du terrain sur les équipes de tête que sont le PSG, l’OM, Lens ou encore Lille. Le secteur offensif lyonnais pose question après cette nouvelle contre-performance.

« Lyon n’a pas d’attaque. Satriano ça ne marche pas. Le jeu offensif n’est pas assez tranchant, pas assez rapide. Malick Fofana manque beaucoup… Tolisso jouait un peu plus bas, il a beaucoup joué plus haut depuis le début de la saison. Mais il n’y avait pas Tyler Morton, donc il a été obligé de jouer plus bas et ça handicape le jeu offensif qui est beaucoup construit autour de Tolisso. Ce qui est déjà en soit un peu une anomalie » a d'abord lancé Daniel Riolo avant de poursuivre. Face à l’AJA, Martin Satriano, Khalis Merah, Adam Karabec et Afonso Moreira formaient le quatuor offensif des Gones. Une attaque bien trop légère pour nourrir de grandes ambitions selon Daniel Riolo.a d'abord lancé Daniel Riolo avant de poursuivre.

Lyon, une attaque qui inquiète

« C’est un vrai handicap pour l’OL d’avoir si peu de joueurs offensifs performants. A Auxerre, Lyon s’est fait bouger dans tous les sens et ils pouvaient même perdre entre le penalty raté, le but refusé… Ce n’est pas brillant, sachant que si tu gagnais, tu étais à la hauteur de Lille. Maintenant, tu es hors top 5, un peu dans la bouillie, tu n’es pas bien » a analysé le chroniqueur de l’After Foot sur les ondes de RMC. Un constat sans appel partagé par les supporters lyonnais, lesquels attendent avec la plus grande impatience le mois de janvier avec les retours espérés de Malick Fofana et d’Ernest Nuamah en plus de la potentielle arrivée d’Endrick en provenance du Real Madrid. Une attaque de rêve qui aurait sans doute un autre rendement que celle alignée par défaut contre Auxerre dimanche après-midi.