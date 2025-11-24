ICONSPORT_277974_0197

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

OL24 nov. , 15:40
parCorentin Facy
0
En quête d’un rebond à Auxerre dimanche après-midi, l’OL est reparti de Bourgogne avec plus de doutes que de certitudes. Son attaque n’a pas brillé et se retrouve logiquement au coeur des débats.
Privé de Fofana, Ghezzal, Morton, Nuamah ou encore Mangala et Tagliafico, l’Olympique Lyonnais s’est présenté décimé à Auxerre dimanche après-midi. Dans un match peu emballant, l’équipe de Paulo Fonseca a ramené un point de son déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat. Un match nul dans tous les sens du terme qui ne fait pas vraiment les affaires de l’OL, qui perd du terrain sur les équipes de tête que sont le PSG, l’OM, Lens ou encore Lille. Le secteur offensif lyonnais pose question après cette nouvelle contre-performance.
Face à l’AJA, Martin Satriano, Khalis Merah, Adam Karabec et Afonso Moreira formaient le quatuor offensif des Gones. Une attaque bien trop légère pour nourrir de grandes ambitions selon Daniel Riolo. « Lyon n’a pas d’attaque. Satriano ça ne marche pas. Le jeu offensif n’est pas assez tranchant, pas assez rapide. Malick Fofana manque beaucoup… Tolisso jouait un peu plus bas, il a beaucoup joué plus haut depuis le début de la saison. Mais il n’y avait pas Tyler Morton, donc il a été obligé de jouer plus bas et ça handicape le jeu offensif qui est beaucoup construit autour de Tolisso. Ce qui est déjà en soit un peu une anomalie » a d'abord lancé Daniel Riolo avant de poursuivre.

Lyon, une attaque qui inquiète

« C’est un vrai handicap pour l’OL d’avoir si peu de joueurs offensifs performants. A Auxerre, Lyon s’est fait bouger dans tous les sens et ils pouvaient même perdre entre le penalty raté, le but refusé… Ce n’est pas brillant, sachant que si tu gagnais, tu étais à la hauteur de Lille. Maintenant, tu es hors top 5, un peu dans la bouillie, tu n’es pas bien » a analysé le chroniqueur de l’After Foot sur les ondes de RMC. Un constat sans appel partagé par les supporters lyonnais, lesquels attendent avec la plus grande impatience le mois de janvier avec les retours espérés de Malick Fofana et d’Ernest Nuamah en plus de la potentielle arrivée d’Endrick en provenance du Real Madrid. Une attaque de rêve qui aurait sans doute un autre rendement que celle alignée par défaut contre Auxerre dimanche après-midi.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277701_0201
Paris Sportifs

Paris Sportifs : 137 euros sans risque, le réveil de l'OM rapporte gros

ICONSPORT_274910_0616
OM

OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

ICONSPORT_277997_0063
LOSC

LOSC : Olivier Giroud a refusé cette consigne de Bruno Genesio

Fil Info

15:20
Paris Sportifs : 137 euros sans risque, le réveil de l'OM rapporte gros
15:00
OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique
14:30
LOSC : Olivier Giroud a refusé cette consigne de Bruno Genesio
14:00
Nasser Al-Khelaifi à Milan, l'Inter enrage
13:40
L'OL s'est lourdement trompé, un journaliste se lâche
13:20
OM : Facundo Medina absent encore un mois
13:00
PSG : Le Qatar met 300 ME pour un achat historique
12:40
OL : Le cas Endrick fait exploser Madrid

Derniers commentaires

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

dans son droit mdr

OM : Facundo Medina absent encore un mois

ya pas que lui

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Mais qu'est ce que tu racontes ? Quand on a recruté Medina il etait pas blessé hein il ad'ailleurs joué tout de suite en amical.... Toujours des avis a se torcher le fion sur ce site 🤣

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

Perez ne va pas tarder à pleurer et à invoquer la faute au PSG .car ,dans son droit ,le club de la capitale réclame 490 millions d'euros à l'attaquant. Mdrr ,continuez à lui faire des éloges pour ce petit capricieux

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Non ,pas sur le staff médical mais la cellule de Recrutement. Celle ci est allé chercher un joueur qu'on savait blessé . Et lens était heureux de s'en débarrasser. L'OM ,s'est encore fait avoir , même qu'il y'a 90% de chance qu'il soit renvoyeyen fin de saison dans le nord .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading