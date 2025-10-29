L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui

A la recherche d'un nouveau club pour cet hiver afin d'engranger plus de temps de jeu qu'au Real Madrid, Endrick et son entourage discutent actuellement avec l'Olympique Lyonnais pour un prêt en janvier.

En débarquant au Real Madrid, Endrick pensait certainement avoir droit à plus de temps de jeu. Mais avec seulement 22 minutes de temps de jeu en moyenne lors des 37 matchs qu'il a disputés avec les Merengue lors de sa première saison, le prodige brésilien a déchanté. Forcément, l'arrivée de Xabi Alonso lui a redonné beaucoup d'espoir, surtout lorsqu'il voyait tout le temps de jeu accordé à Franco Mastantuono alors qu'il n'avait aucune expérience du très haut niveau.

Mais depuis son retour dans le groupe pour la réception de l'Espanyol le 20 septembre dernier, Endrick n'a pas disputé la moindre seconde de jeu. Une situation qui ne peut plus durer ni pour lui, ni pour le Real Madrid qui ne veut pas s'asseoir sur les espoirs placés en lui. Alors qu'un prêt est à l'étude pour le prochain mercato hivernal, l' Olympique Lyonnais a entamé des discussions pour s'adjuger ses services.

Endrick et l'OL discutent

C'est en tout cas ce qu'affirme Fabrizio Romano. Le spécialiste des transferts a publié une véritable bombe sur son compte X puisque selon lui, l'OL a entamé des discussions pour signer Endrick lors du prochain mercato hivernal. Les négociations avec l'entourage du joueur et le Real Madrid portent autour d'un prêt, très logiquement. Pour l'heure, aucune approche officielle n'est encore parvenue sur la table, mais c'est l'objectif recherché au terme de ces échanges.

L'insider italien va même plus loin en indiquant que l'OL a déjà présenté son plan à Endrick, et que ce dernier a « ouvert ses portes » aux Gones comme solution idéale pour janvier 2026. Il est toutefois précisé que le Brésilien étudie tous les options qui lui sont à disposition. Pour les supporters lyonnais, l'attente sera longue avant de voir le crack du Real Madrid faire son choix. Surtout à l'heure où ce dernier est aussi dans les petits papiers… de l'OM.