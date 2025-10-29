L'OM prépare une offre historique avec Endrick

L'Olympique de Marseille rêve d'enrôler en prêt Endrick mais il n'est pas le seul. La concurrence européenne est très forte pour le jeune attaquant du Real Madrid. Les Merengue vont faire le tri dans cette liste en posant plusieurs conditions.

A deux mois du début du mercato hivernal, un homme en fait déjà l'actualité et pas qu'un peu. Prodige annoncé du football brésilien, Endrick est dans une voie de garage au Real Madrid. Il n'a pas disputé la moindre minute cette saison toutes compétitions confondues. Le jeune attaquant paye une forte concurrence à son poste avec Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia ainsi que le manque de confiance de son entraîneur Xabi Alonso. Partir lui est désormais indispensable pour se relancer, reste à savoir où ?

Endrick coûtera 4,5 ME à l'OM

L' Olympique de Marseille fait partie des candidats sérieux pour le récupérer. Les Phocéens entendent relancer Endrick comme ils l'ont fait précédemment avec Mason Greenwood par exemple. Cependant, l'OM doit composer avec une forte concurrence sur ce dossier : Brentford et Manchester United en Angleterre, Stuttgart en Allemagne, la Juventus en Italie ou encore la Real Sociedad en Espagne. Le Real Madrid est obligé d'intervenir. Désireux de trouver le point de chute idéal pour faire progresser son attaquant, le club madrilène va se montrer exigeant pour son prêt.

Selon le site espagnol Fichajes, le Real Madrid va réclamer 4,5 millions d'euros pour autoriser le prêt de son Brésilien. Le futur contrat ne comportera aucune option d'achat. Endrick doit être de retour dans la capitale espagnole l'été prochain. Surtout, l'attaquant de 19 ans doit intégrer un championnat de premier plan et bénéficier d'un temps de jeu maximal. Ces deux dernières conditions limitent les options pour le Brésilien mais laissent l'OM dans le coup surtout avec une Ligue des champions à disputer.