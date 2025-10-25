OL : Endrick à Lyon, l'opération est lancée

L'Olympique Lyonnais sera en quête d'un renfort offensif supplémentaire lors du prochain mercato d'hiver afin de compenser plus solidement le double départ de Lacazette et Mikautadze. Les supporters rêvent de voir Endrick rejoindre l'OL.

Le Progrès, la priorité numéro 1 lors du marché hivernal des transferts de recruter un ou des attaquants. Même si Satriano fait le boulot, il ne peut pas être le seul buteur dans l'effectif lyonnais. Dans l'urgence de la fin du mercato d'été, les dirigeants de l' Olympique Lyonnais ont décidé de faire signer Martin Satriano afin d'essayer de faire oublier Georges Mikautadze , vendu à Villarreal pour permettre aux finances lyonnaises de se rétablir. Mais, depuis le début de la saison, on constate que le secteur offensif de l'OL est à la peine, l'équipe de Paulo Fonseca s'en sortant essentiellement grâce à ses milieux de terrain, et même ses défenseurs. Du côté des responsables du recrutement de Lyon, et comme l'a fait savoir cette semaine, la priorité numéro 1 lors du marché hivernal des transferts de recruter un ou des attaquants. Même si Satriano fait le boulot, il ne peut pas être le seul buteur dans l'effectif lyonnais.

Tout cela en tenant compte d'un facteur important, à savoir que sauf changement, la DNCG impose toujours à l'Olympique Lyonnais de contenir sa masse salariale et de ne pas faire des folies. Autrement dit, se faire prêter un joueur serait la meilleure solution. Et c'est dans ce cadre que le nom d'Endrick, l'attaquant brésilien du Real Madrid a été lancé sur les réseaux sociaux. Pour de nombreux supporters de l'Olympique Lyonnais, même si cela relève du coup de folie, quelques mois à l'OL pourraient permettre au jeune attaquant de se relancer, lui qui est mécontent de son statut sous les ordres de Xabi Alonso. Alors, pourquoi l'OL ne se lancerait pas dans cette opération qui pourrait être gagnante pour Lyon, Madrid et Endrick.

Endrick à l'OL, tout peut s'arranger

Endrick à Lyon, et si c’était le bon move pour tout le monde ? Je me dis que ça pourrait vraiment avoir du sens de voir Endrick à l’Olympique Lyonnais. Le Real Madrid et l’OL ont toujours eu une bonne relation, avec plusieurs transferts dans les deux sens.Lyon cherche un numéro 9, Endrick manque de temps de jeu. Un prêt pourrait arranger tout le monde : le Real lui permettrait de s’aguerrir, Lyon récupérerait un jeune attaquant prometteur, et avec une aide sur le salaire, ce serait cohérent avec la situation du club. Dans une équipe coachée par Paulo Fonseca, qui propose un vrai football, il aurait de quoi progresser. Ce serait, à mon sens, une belle opportunité pour tout le monde », explique ainsi Lukita10. Et ce dernier n'est pas le dernier à espérer que Michele Kang tentera cette opération. Là où l'entraîneur du Real Madrid ne donne pas réellement de temps de jeu à Endrick , Paulo Fonseca n'aura pas ce genre d'attitude, compte tenu de la maigreur de l'attaquant lyonnais. Et plusieurs fans de l'OL pensent que leur club a plusieurs arguments pour réussir un énorme coup lors du prochain mercato, notamment parce que historiquement Lyon et Madrid ont toujours eu de bonnes relations, même si cela date plutôt des années Aulas. «», explique ainsi Lukita10. Et ce dernier n'est pas le dernier à espérer que Michele Kang tentera cette opération.