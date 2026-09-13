OL : Bidstrup, le gros malaise à 10 ME de Lyon

Mads Bidstrup a enchaîné samedi face au Paris FC sa quatrième titularisation de suite en Ligue 1. Mais la recrue la plus chère de l’OL cet été peine encore à convaincre et à être complémentaire avec ses coéquipiers.

A la recherche d’un numéro six pour soulager Tanner Tessmann et Tyler Morton dans ce rôle, l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur Mads Bidstrup l’été dernier. L’international danois de 25 ans a fait l’objet d’un transfert à 10 millions d’euros en provenance du RB Salzbourg. Paulo Fonseca a rapidement validé le profil de Bidstrup, le jugeant potentiellement complémentaire de Morton et de Tolisso. L’entraîneur portugais associe d’ailleurs les trois hommes depuis plusieurs matchs… et le résultat n’est pas aussi satisfaisant qu’espéré.

Dans son édition du jour, L’Equipe pointe d’ailleurs les limites d’un trio trop défensif et trop prudent dans l’utilisation du ballon. « Devant la sentinelle Morton, ni Tolisso, ni Bidstrup ni même Sulc n’ont la vista nécessaire pour se retourner face au jeu et transformer une sortie de balle en situation de but » regrette le quotidien national, certain que des profils tels que Merah ou Nartey auront un coup à jouer très vite. Cela signifie-t-il par conséquent que Bidstrup, recrue la plus chère de l’été, est condamnée au banc ? C’est une hypothèse à ne pas exclure comme le confirme le spécialiste @LucasCompany15 sur X.

Bidstrup, un recrutement pas si pertinent ?