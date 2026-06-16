L’OL et Monaco se battent pour une pépite du Mondial

Brian Gutierrez se fait déjà remarquer avec ses performances à la Coupe du monde. Le Mexicain fait saliver l'OL et l'AS Monaco pour cet été.

Les années de Coupe du monde, il y a toujours deux mercatos. Après l’évènement planétaire, les joueurs les plus en vue peuvent voir leur cote grimper de manière vertigineuse. Intéressant lors du match d’ouverture face à l’Afrique du Sud, Brian Gutiérrez est aussitôt mis en vente par son club du Chivas. L’ailier droit, rapide, jeune et technique, s’est mis en évidence par quelques gestes de grande classe lors du match d’ouverture. Né et formé aux Etats-Unis, où il a joué avec les espoirs et même avec les A lors de deux matchs avant la Coupe du mode, Gutierrez a finalement bifurqué vers le pays d’origine de ses deux parents, comme le permet le règlement de la FIFA pour les joueurs de moins de 21 ans.

Formé au Chicago Fire, dans son état de naissance, l’ailier possède déjà à 22 ans une grosse expérience avec plus de 100 matchs en MLS. Il a rejoint les Chivas de Guadalajara en 2026 pour 4 millions d’euros. Désormais, selon le journaliste mexicain César Luis Merlo, le joueur est mis en vente pour 8 millions d’euros par club, et cela intéresse plusieurs clubs de Ligue 1.

Chivas demande 8 ME pour Gutierrez

De son côté, l’analyste de données et spécialiste du recrutement Lucas Company fait savoir sur X l’identité des deux clubs français concernés par cette rumeur. Il s’agit de l’OL et de l’AS Monaco. L’OL va en effet avoir besoin de monde à droite après les départs d’Endrick et de Ghezzal cet été. Un gros coup en vue même si le parcours du Mexicain à la Coupe du monde risque de grandement influencer son prix final. En tout cas, Chivas n’envisagera aucune offre sous la somme de 8 millions d’euros, et risque de faire grimper les enchères en cas de belles performances de Gutiérrez. C’est aussi le charme de la Coupe du monde, et la difficulté de trouver des joueurs qui performent mais qui ne vont pas couter une fortune.