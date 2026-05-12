L'OL et Lens s'arrachent un international algérien

Plusieurs clubs de Ligue 1 dont l’OL et Lens sont très intéressés par l’international algérien Ramiz Zerrouki, en fin de contrat avec Twente.

A la recherche des meilleures affaires au vu de la situation financière dramatique de la Ligue 1, les clubs français risquent de se retrouver en concurrence sur un certain nombre de dossiers cet été. C’est notamment le cas pour les clubs de haut de tableau, dont les moyens économiques ne sont pas si importants malgré leur bon classement. Lens et l’Olympique Lyonnais vont en faire l’expérience cet été puisque le 2e et le 4e du championnat sont intéressés par le même joueur pour renforcer leur milieu de terrain.

Selon les informations de la presse algérienne et du média turc Turkiyegazetesi, les Sang et Or et les Gones sont, au même titre que Strasbourg, très intéressés par Ramiz Zerrouki. Le milieu de terrain algérien de 27 ans prêté cette saison par Feyenoord à Twente et dont le contrat expire en juin 2027. A un an de la fin de son bail, il sera disponible à un prix très abordable, une aubaine pour les clubs de Ligue 1 puisque l’on parle ici d’un joueur expérimenté de 27 ans comptant 51 sélections avec l’Algérie.

L’OL et Lens vont néanmoins avoir fort à faire car dans ce dossier, c’est pour l’instant le club turc de Trabzonspor qui tient la corde avec une longueur d’avance. En Espagne, Villarreal a aussi un oeil sur la situation de Ramiz Zerrouki et pourrait dégainer une offre pour attirer le milieu de terrain défensif d’1m83. Le club néerlandais de Feyenoord, qui ne semble plus vraiment compter sur l’international algérien, pourrait accepter un départ contre 6 millions d’euros selon la presse turque.

Un prix correct qui sera dans les cordes de Lyon, Lens ou Strasbourg cet été. Reste maintenant à voir si le natif d’Amsterdam, qui a effectué toute sa carrière aux Pays-Bas jusqu’à présent, sera emballé à l’idée de tenter une aventure en Ligue 1 ou s’il privilégiera la Turquie ou l’Espagne pour la suite de sa carrière. A l’OL, on voit en tout cas en Zerrouki un possible successeur de Tanner Tessmann au milieu de terrain, le départ de l’Américain semblant quasiment inévitable.