Zerrouki ICONSPORT_247790_0111

L'OL et Lens s'arrachent un international algérien

OL12 mai , 15:00
parCorentin Facy
2
Plusieurs clubs de Ligue 1 dont l’OL et Lens sont très intéressés par l’international algérien Ramiz Zerrouki, en fin de contrat avec Twente.
A la recherche des meilleures affaires au vu de la situation financière dramatique de la Ligue 1, les clubs français risquent de se retrouver en concurrence sur un certain nombre de dossiers cet été. C’est notamment le cas pour les clubs de haut de tableau, dont les moyens économiques ne sont pas si importants malgré leur bon classement. Lens et l’Olympique Lyonnais vont en faire l’expérience cet été puisque le 2e et le 4e du championnat sont intéressés par le même joueur pour renforcer leur milieu de terrain.
Selon les informations de la presse algérienne et du média turc Turkiyegazetesi, les Sang et Or et les Gones sont, au même titre que Strasbourg, très intéressés par Ramiz Zerrouki. Le milieu de terrain algérien de 27 ans prêté cette saison par Feyenoord à Twente et dont le contrat expire en juin 2027. A un an de la fin de son bail, il sera disponible à un prix très abordable, une aubaine pour les clubs de Ligue 1 puisque l’on parle ici d’un joueur expérimenté de 27 ans comptant 51 sélections avec l’Algérie.
L’OL et Lens vont néanmoins avoir fort à faire car dans ce dossier, c’est pour l’instant le club turc de Trabzonspor qui tient la corde avec une longueur d’avance. En Espagne, Villarreal a aussi un oeil sur la situation de Ramiz Zerrouki et pourrait dégainer une offre pour attirer le milieu de terrain défensif d’1m83. Le club néerlandais de Feyenoord, qui ne semble plus vraiment compter sur l’international algérien, pourrait accepter un départ contre 6 millions d’euros selon la presse turque.

Lire aussi

OL : 5ME pour cet attaquant, Lyon hésite très fortOL : 5ME pour cet attaquant, Lyon hésite très fort
26 buts en Ligue 1, ce finisseur fait saliver l’OL26 buts en Ligue 1, ce finisseur fait saliver l’OL
Un prix correct qui sera dans les cordes de Lyon, Lens ou Strasbourg cet été. Reste maintenant à voir si le natif d’Amsterdam, qui a effectué toute sa carrière aux Pays-Bas jusqu’à présent, sera emballé à l’idée de tenter une aventure en Ligue 1 ou s’il privilégiera la Turquie ou l’Espagne pour la suite de sa carrière. A l’OL, on voit en tout cas en Zerrouki un possible successeur de Tanner Tessmann au milieu de terrain, le départ de l’Américain semblant quasiment inévitable.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366040_0220
PSG

Les corners d'Arsenal, le PSG prend une décision radicale

ICONSPORT_188351_0040
Liga

Sergio Ramos rachète le FC Séville pour 450 ME

Batrakov ICONSPORT_244875_0018
PSG

Le PSG débarque à Moscou pour une pépite russe

ICONSPORT_263249_0008
OL

La magouille à 126 ME de Textor, l’OL n'en revient pas

Fil Info

12 mai , 15:30
Les corners d'Arsenal, le PSG prend une décision radicale
12 mai , 14:31
Sergio Ramos rachète le FC Séville pour 450 ME
12 mai , 14:00
Le PSG débarque à Moscou pour une pépite russe
12 mai , 13:40
La magouille à 126 ME de Textor, l’OL n'en revient pas
12 mai , 13:20
Un transfert à 60 millions fait halluciner l'OM
12 mai , 13:00
L1 : La « mascarade » Dembélé écoeure Vincent Duluc
12 mai , 12:40
OM : Lyon fait une offre à un ancien milieu de l’OM
12 mai , 12:20
Julian Alvarez, le PSG lâche 150ME et sacrifie 3 joueurs
12 mai , 12:00
OM : Greenwood prive McCourt d'un transfert à 50 ME

Derniers commentaires

L'OL et Lens s'arrachent un international algérien

t'avales ?

L’OM bataille pour un international italien

Mais l om va pas ouvrir une casse avec tout ces vieux joueurs ..pffff

La magouille à 126 ME de Textor, l’OL n'en revient pas

Un crédit vous engage et doit être remboursé

L'OL et Lens s'arrachent un international algérien

On en reste bouche bée … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Julian Alvarez, le PSG lâche 150ME et sacrifie 3 joueurs

Barcola vaut pareil que ce joueur pour moi, fait pleinement partie du système Lucho donc aucun intérêt. Prendre un joueur de ce calibre il faut lui faire la place sinon c'est la mer2.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading