L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

C'est décidé, Karim Benzema veut quitter l'Arabie Saoudite pour revenir en Europe. L'attaquant français a déjà plusieurs touches sur le vieux continent. Trois clubs sortent du lot dont deux de ses anciennes équipes, Lyon et le Real Madrid.

Visage de la Saudi Pro League aux côtés de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané ou Riyad Mahrez, Karim Benzema veut mettre fin à son exil doré débuté en 2023. L'attaquant français n'est pas convaincu par le nouveau contrat offert par son club Al-Ittihad et envisage un retour en Europe. Le Ballon d'Or 2022 aimerait s'offrir une dernière belle aventure à 38 ans. Son contrat expire l'été prochain mais des discussions ont déjà débuté pour un transfert en janvier. Le mercato hivernal se termine pourtant le 2 février.

Besiktas, Lyon et le Real en bagarre

Plusieurs clubs se sont manifestés ces derniers jours. Le journaliste Ekrem Konur a énuméré le nom des trois plus sérieux à ce stade. Benzema connaît bien les deux premiers puisqu'il s'agit de l' Olympique Lyonnais et du Real Madrid. L'intérêt rhodanien est logique. L'OL manque d'attaquants et sera dépourvu d'un taulier à ce poste quand le prêt d'Endrick se terminera. Faire revenir l'enfant du pays dans un futur proche est un vieux rêve. C'était déjà le cas à l'époque où Jean-Michel Aulas dirigeait encore les Gones.

Les ambitions du Real Madrid dans ce dossier sont plus mystérieuses. Les Merengue ne connaissent aucune pénurie dans le secteur offensif avec Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia et Endrick. Néanmoins, Karim Benzema possède une aura non négligeable dans le vestiaire. Il est très respecté par Vinicius et Rodrygo notamment, deux hommes moins sérieux sur le terrain depuis quelques mois.

Le joueur de 38 ans sera t-il en mesure de choisir entre ses deux clubs de cœur ? Le Besiktas est là pour supprimer tout dilemme chez le buteur. Les Turcs ont pris une longueur d'avance dans ce dossier, proposant déjà 3 millions d'euros à Al-Ittihad pour résilier le contrat du Français au plus vite. La MLS est aussi une option réaliste dans l'esprit de Karim Benzema.