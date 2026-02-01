ICONSPORT_272058_0038
Karim Benzema

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

OL01 févr. , 12:00
parMehdi Lunay
C'est décidé, Karim Benzema veut quitter l'Arabie Saoudite pour revenir en Europe. L'attaquant français a déjà plusieurs touches sur le vieux continent. Trois clubs sortent du lot dont deux de ses anciennes équipes, Lyon et le Real Madrid.
Visage de la Saudi Pro League aux côtés de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané ou Riyad Mahrez, Karim Benzema veut mettre fin à son exil doré débuté en 2023. L'attaquant français n'est pas convaincu par le nouveau contrat offert par son club Al-Ittihad et envisage un retour en Europe. Le Ballon d'Or 2022 aimerait s'offrir une dernière belle aventure à 38 ans. Son contrat expire l'été prochain mais des discussions ont déjà débuté pour un transfert en janvier. Le mercato hivernal se termine pourtant le 2 février.

Besiktas, Lyon et le Real en bagarre

Plusieurs clubs se sont manifestés ces derniers jours. Le journaliste Ekrem Konur a énuméré le nom des trois plus sérieux à ce stade. Benzema connaît bien les deux premiers puisqu'il s'agit de l'Olympique Lyonnais et du Real Madrid. L'intérêt rhodanien est logique. L'OL manque d'attaquants et sera dépourvu d'un taulier à ce poste quand le prêt d'Endrick se terminera. Faire revenir l'enfant du pays dans un futur proche est un vieux rêve. C'était déjà le cas à l'époque où Jean-Michel Aulas dirigeait encore les Gones.
Les ambitions du Real Madrid dans ce dossier sont plus mystérieuses. Les Merengue ne connaissent aucune pénurie dans le secteur offensif avec Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia et Endrick. Néanmoins, Karim Benzema possède une aura non négligeable dans le vestiaire. Il est très respecté par Vinicius et Rodrygo notamment, deux hommes moins sérieux sur le terrain depuis quelques mois.

Le joueur de 38 ans sera t-il en mesure de choisir entre ses deux clubs de cœur ? Le Besiktas est là pour supprimer tout dilemme chez le buteur. Les Turcs ont pris une longueur d'avance dans ce dossier, proposant déjà 3 millions d'euros à Al-Ittihad pour résilier le contrat du Français au plus vite. La MLS est aussi une option réaliste dans l'esprit de Karim Benzema.
K. Benzema

K. Benzema

FranceFrance Âge 38 Attaquant

Club Friendlies 1

2025
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

PFC - OM : Daniel Bravo suspendu par BeIN Sports

Plus entendre ce niçois va nous faire des vacances 🖕

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

Ça va pas ??il est trop vieux et trop cher arrêtez les gars

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

Nonnnnnnnn!!!!

Le PSG fait un choix fort au mercato et se justifie

Mais moi qui adore et surtout avec tellement de souvenirs avec le PARC...quand je vois le stade de tottenham 62000 places ( populous ) ça fait grave envie il est sublime...alors le meme genre mais avec 20 000 de plus !!!! Ça serait magnifique, ÉNORME... et j oublie pas les 20 000 supporters qui attendent un abonnement car le PARC est trop petit..... et le PARC fera jamais plus que 60 000 ...pas facile de décidé entre un PARC agrandi ou un stade ultra moderne de 80 000....voir plus

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

Reviens à la maison bordel 🥰🥰🥰

