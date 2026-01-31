Adil Hamdani

Après Merah et Himbert, l’OL tient une troisième pépite

OL31 janv. , 18:36
parEric Bethsy
0
Affaibli par de nombreuses absences, l’Olympique Lyonnais s’est appuyé sur la jeunesse pour battre le PAOK Salonique (4-2) en Ligue Europa jeudi. Parmi les talents aperçus à leur avantage, l’ailier Adil Hamdani a sûrement gagné le droit de réapparaître avec l’équipe première.
Longtemps réputé pour la qualité de son centre de formation, l’Olympique Lyonnais n’a pas perdu son atout. Le club précédemment dirigé par John Textor a un temps mis son vivier de côté. Mais le succès obtenu contre le PAOK Salonique montre que l’académie rhodanienne reste performante. Lors de cette dernière journée de Ligue Europa, l’entraîneur Paulo Fonseca a dû composer avec de nombreuses absences. Le Portugais a donc fait appel à plusieurs jeunes qui ont répondu présent.

Lire aussi

OL : Rémi Himbert gagne son premier contrat pro !OL : Rémi Himbert gagne son premier contrat pro !
Ce n’est pas vraiment une surprise en ce qui concerne Khalis Merah (18 ans). Présent dans les rotations depuis le début de saison, le milieu de terrain a inscrit son premier but chez les pros. La statistique vaut également pour Rémi Himbert (17 ans) qui a débloqué son compteur pour ses débuts avec l’équipe première. Sa signature était déjà prévue, mais on peut dire que l’international U17 français a mérité son premier contrat professionnel à venir. La récompense ne tardera pas non plus pour Adil Hamdani. Une semaine après son 17e anniversaire, l’ailier déjà apparu à deux reprises en Ligue 1 cette saison a fait une entrée remarquée jeudi au Groupama Stadium.
Le passeur décisif d’Adam Karabec s’est offert un joli double contact avant un service de l’extérieur du pied. Autant dire que le public de l’Olympique Lyonnais en redemande. Ça tombe bien, Paulo Fonseca prévoit logiquement de réutiliser ses pépites. « Ces jeunes travaillent beaucoup avec nous. Je dois faire attention au bon moment pour les lancer. Mais là, c'était une nécessité et ils m'ont donné une réponse très positive », a validé le coach portugais qui pourra leur offrir des opportunités grâce à la présence des Gones sur les tous les tableaux.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276709_0041
Rennes

Leo Ostigard quitte Rennes pour de bon (officiel)

Geronimo Rulli
OM

OM : Rulli sur le banc, c’était la boulette de trop

ICONSPORT_283307_0172
OL

Rester à l’OL, Endrick a menti

ICONSPORT_283649_0075
PSG

PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire

Fil Info

31 janv. , 20:04
Leo Ostigard quitte Rennes pour de bon (officiel)
31 janv. , 20:00
OM : Rulli sur le banc, c’était la boulette de trop
31 janv. , 19:40
Rester à l’OL, Endrick a menti
31 janv. , 19:20
PSG : Réunion décisive pour un départ spectaculaire
31 janv. , 19:04
Encore plombé par Rulli, l'OM replonge
31 janv. , 18:57
Un joueur de l'OM en prison, De Zerbi prend cher
31 janv. , 18:56
L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée
31 janv. , 18:20
Il annonce son départ, Nantes lui ferme la porte

Derniers commentaires

OM : Rulli sur le banc, c’était la boulette de trop

Mouais , il se vautre à la 94è mais les autres chèvres auraient dû marquer 3 ou 4 buts avant ça … 😩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

Attention à ce que tu dis , ils vont encore essayer de tuer notre entraineur et nos joueurs lors de la prochaine confrontation . Tu m'étonne qu'il sont interdits de séjour en France

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

Merci Paris (FC) 😉 ! L'égalisation a la 94eme est savoureuse. Bon j'avoue que pour les fans de l'OM c'est pas cool après déjà les désillusions a la dernière minute au trophée des champions et en LDC... Mais bon c'est le foot, c'est jamais fini

Lyon privilégié, l’OM meurt de jalousie

Pas si on se qualifie en LDC

Rester à l’OL, Endrick a menti

Il souhaite d être titulaire au real, c'est logique et possible, c'est a lui de bousculé la concurrence, il peut le faire il a la qualité pour bousculé la concurrence

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading