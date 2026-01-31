Après Merah et Himbert, l’OL tient une troisième pépite

Affaibli par de nombreuses absences, l’Olympique Lyonnais s’est appuyé sur la jeunesse pour battre le PAOK Salonique (4-2) en Ligue Europa jeudi. Parmi les talents aperçus à leur avantage, l’ailier Adil Hamdani a sûrement gagné le droit de réapparaître avec l’équipe première.

Longtemps réputé pour la qualité de son centre de formation, l’Olympique Lyonnais n’a pas perdu son atout. Le club précédemment dirigé par John Textor a un temps mis son vivier de côté. Mais le succès obtenu contre le PAOK Salonique montre que l’académie rhodanienne reste performante. Lors de cette dernière journée de Ligue Europa, l’entraîneur Paulo Fonseca a dû composer avec de nombreuses absences. Le Portugais a donc fait appel à plusieurs jeunes qui ont répondu présent.

Ce n’est pas vraiment une surprise en ce qui concerne Khalis Merah (18 ans). Présent dans les rotations depuis le début de saison, le milieu de terrain a inscrit son premier but chez les pros. La statistique vaut également pour Rémi Himbert (17 ans) qui a débloqué son compteur pour ses débuts avec l’équipe première. Sa signature était déjà prévue, mais on peut dire que l’international U17 français a mérité son premier contrat professionnel à venir. La récompense ne tardera pas non plus pour Adil Hamdani. Une semaine après son 17e anniversaire, l’ailier déjà apparu à deux reprises en Ligue 1 cette saison a fait une entrée remarquée jeudi au Groupama Stadium.

Le passeur décisif d’Adam Karabec s’est offert un joli double contact avant un service de l’extérieur du pied. Autant dire que le public de l’Olympique Lyonnais en redemande. Ça tombe bien, Paulo Fonseca prévoit logiquement de réutiliser ses pépites. « Ces jeunes travaillent beaucoup avec nous. Je dois faire attention au bon moment pour les lancer. Mais là, c'était une nécessité et ils m'ont donné une réponse très positive », a validé le coach portugais qui pourra leur offrir des opportunités grâce à la présence des Gones sur les tous les tableaux.