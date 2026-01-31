ICONSPORT_260582_0012
Roman Yaremchuk

OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon

OL31 janv. , 14:00
parClaude Dautel
10
Sauf retournement de situation, Roman Yaremchuk va s'engager avec l'OL lors de cette toute fin de mercato d'hiver. L'attaquant international ukrainien est arrivé ce samedi à Lyon.
Endrick ne sera pas le seul avant-centre pour la suite et la fin de la saison lyonnaise. Car ce samedi, le média grec Sport24 annonce que Roman Yaremchuk passe actuellement sa visite médicale dans la capitale des Gaules avant de signer un contrat avec l'Olympique Lyonnais. Nos confrères précisent que l'international ukrainien de 30 ans va être prêté avec une option d'achat à l'OL. Cette option serait à hauteur de 5 millions d'euros. Le nom de Roman Yaremchuk circule depuis plusieurs jours du côté de Lyon, mais il est désormais clair que les choses s'accélèrent à presque 48 heures de la fin du mercato d'hiver. Cependant, au même moment une autre rumeur circule sur les réseaux sociaux.

L'OL veut clairement un attaquant de plus

En effet, Thijs Dallinga, l'attaquant néerlandais de Bologne, serait lui aussi arrivé dans la matinée à Lyon. Même si l'OL a des ressources, on voit mal Paulo Fonseca valider la signature de deux nouveaux joueurs pour un poste presque similaire. Mais l'Olympique Lyonnais veut peut-être se préserver d'une mauvaise surprise dans les ultimes heures du marché hivernal des transferts et prend donc les devants en ayant deux choix sous le coude. Du côté des médias grecs, on est toutefois convaincu que l'Olympiakos et l'OL ont déjà signé un accord pour le prêt de Roman Yaremchuk. Et que ce dernier portera bien le maillot du club rhodanien pour la suite et la fin de la saison 2025-2026, quoi que fasse Lyon concernant Dallinga.
10
Derniers commentaires

OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon

On retrouve le même vote que pour Satriano à peine un tier

OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon

Franchement ce mercato d’hiver me plaît bien et si ont fait les 2+ le petit kamara du PSG ont sera pas mal du tout pour la fin de saison

OM : Larqué sait pourquoi De Zerbi n'a pas été viré

il est temps de la retriate. tu nous as fait rever y a 30 ans, mais il faut savoir arreter.

TV : Paris FC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

J’espère que le Paris fc va les enfoncer un peu plus

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Il touchait 8 millions , ce n'est pas pareil et justement c pour ça qu'il n'a pas besoin d'argent , mais de coupe du monde et donc de l'OL pas de la Juve ou autre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

