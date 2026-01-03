ICONSPORT_273553_0088 (1)

L'OL et Francfort en bataille pour ce transfert à 10 ME

La presse turque insiste au sujet de l’intérêt de l’OL pour le milieu offensif polonais de Fenerbahçe Sebastian Szymanski. Un dossier dans lequel le club rhodanien serait en bataille avec l’Eintracht Francfort. 
Après avoir bouclé la venue d’Endrick en provenance du Real Madrid, l’Olympique Lyonnais espère ne pas s’arrêter là au mercato d’hiver. Le club rhodanien espère encore se renforcer en défense centrale et pourquoi pas au milieu de terrain avec un profil de numéro dix que Paulo Fonseca n’a pas vraiment dans son effectif. Un nom revient avec énormément d’insistance depuis l’été dernier, celui de l’international polonais Sebastian Szymanski, en manque de temps de jeu à Fenerbahçe depuis le départ de José Mourinho.
Le média spécialisé Fanatik confirme d’ailleurs que le milieu offensif de 26 ans, sous contrat avec le club turc jusqu’en 2027, souhaite partir au mois de janvier afin de retrouver une place de titulaire dans un autre club européen. L’OL est bien sur les rangs selon le média spécialisé et pourrait dégainer une offre de prêt avec option d’achat. Mais dans ce dossier, les Gones ont un concurrent de poids puisque l’Eintracht Francfort est également intéressé.

Il s’agir d’un nouvel élément dans le dossier Sebastian Szymanski puisque jusqu’à maintenant, le Polonais n’avait pas encore été associé au club allemand dans la presse. Nul doute que pour Lyon, la tâche se complique désormais, l’Eintracht Francfort ayant des moyens financiers bien supérieurs à ceux de l’OL sur le marché des transferts. Reste que Paulo Fonseca peut offrir à  Szymanski la garantie d’un temps de jeu important lors de la seconde partie de saison, comme cela a été le cas avec Endrick.
Un élément qui pourrait être déterminant pour rafler la mise. Fenerbahçe de son côté est ouvert à un prêt, ce qui pourrait faire les affaires de Lyon. Le club turc exige en revanche d’inclure une option d’achat à hauteur de 10 millions d’euros, laquelle pourrait être obligatoire à certaines conditions. Le mois de janvier débute à peine et il sera maintenant intéressant de voir si l’OL se positionnera concrètement pour faire venir le milieu offensif polonais.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

